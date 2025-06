EQS-News: Diginex Limited unterzeichnet Absichtserklärung zur Übernahme von Resulticks für 2 Mrd. US-Dollar und stärkt damit seine Kompetenzen in den Bereichen KI und Datenmanagement

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Diginex Limited unterzeichnet Absichtserklärung zur Übernahme von Resulticks für 2 Mrd. US-Dollar und stärkt damit seine Kompetenzen in den Bereichen KI und Datenmanagement



05.06.2025 / 15:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Diginex Limited unterzeichnet Absichtserklärung zur Übernahme von Resulticks für 2 Mrd. US-Dollar und stärkt damit seine Kompetenzen in den Bereichen KI und Datenmanagement

LONDON, 5. Juni 2025 – Diginex Limited („Diginex“ oder das ‚Unternehmen‘) (Nasdaq: DGNX), ein führendes Impact-Technologieunternehmen mit dem Fokus auf die Lösung drängender Herausforderungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung über den Erwerb von Resulticks, einem weltweit anerkannten Marktführer für KI-gestützte Echtzeit-Lösungen für Kundenbindung und Datenmanagement, gegen Barzahlung und Aktien bekannt. Dieser strategische Schritt wird die Fähigkeiten von Diginex im Bereich fortschrittliches Datenmanagement und künstliche Intelligenz erheblich verbessern und seine Position als Pionier für datengesteuerte Kundenlösungen weiter festigen.

Die Absichtserklärung bewertet Resulticks mit 2 Milliarden US-Dollar, die in drei Tranchen gezahlt werden:

1,4 Milliarden US-Dollar in Diginex-Stammaktien im Wert von 72 US-Dollar pro Aktie, die einer Sperrfrist von zwölf bis 18 Monaten unterliegen und bei Abschluss der Transaktion ausgegeben werden; 100 Millionen US-Dollar in bar, zahlbar innerhalb von 90 Geschäftstagen nach Abschluss der Transaktion; und eine Earn-Out-Zahlung von bis zu 500 Millionen US-Dollar, zahlbar in Stammaktien von Diginex im Wert von 72 US-Dollar pro Aktie und in drei unabhängigen Tranchen zu zahlen, vorbehaltlich der Erreichung von mindestens 75 % der folgenden geprüften EBITDA-Schwellenwerte durch Resulticks:

Earn-Out-Betrag Bilanzierungszeitraum EBITDA-Schwellenwert*

166.666.666 USD GJ 2026 100.000.000 USD 166.666.667 USD GJ 2027 200.000.000 USD 166.666.667 USD GJ 2028 325.000.000 USD

_______________

* Resulticks erhält einen proportionalen Anteil des Earnout-Betrags, sofern Resulticks zwischen 75 % und 100 % des EBITDA-Schwellenwerts erreicht.

Resulticks mit Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Indien, Singapur und dem Nahen Osten ist bekannt für seine Omnichannel-Plattform zur Automatisierung der Kundenbindung. Die Plattform nutzt KI und Big-Data-Analysen, um personalisierte Customer Experiences zu bieten und Unternehmen so eine nahtlose Interaktion über digitale und physische Touchpoints hinweg zu ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, dass Diginex durch die Integration der hochmodernen Technologie von Resulticks seine Fähigkeit verbessern wird, umfassende datengesteuerte Nachhaltigkeitslösungen anzubieten, und damit Unternehmen in die Lage versetzt, sich mit größerer Präzision und Effizienz an sich ändernde regulatorische Anforderungen und die Erwartungen ihrer Stakeholder anzupassen.

Wir gehen davon aus, dass Diginex mit der Resulticks-Plattform in Echtzeit hyper-personalisierte Einblicke für Stakeholder liefern und gleichzeitig in neue Branchen expandieren kann, in denen fortschrittliche Datenorchestrierung und -aufwertung einen Mehrwert in den Bereichen Compliance, Lieferkettenintelligenz und Risikoanalyse bieten. Da die Anwendungsebene der Technologie zunehmend standardisiert wird, entwickeln sich Daten und KI zu den eigentlichen Triebkräften der Differenzierung. Diejenigen, die Daten besitzen, aufwerten und schnell aktivieren können, werden die nächste Generation der Marktführer prägen. Genau hier möchte sich Diginex mit Resulticks und zukünftigen Akquisitionen positionieren.

„Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Resulticks bekannt zu geben, einem Unternehmen, das unsere Werte und unser Engagement für den Einsatz fortschrittlicher Technologien zur Transformation teilt“, so Miles Pelham, Vorsitzender und Gründer von Diginex. „Diese Übernahme wird unsere Bilanz und Rentabilität stärken und unser Know-how in den Bereichen KI und Datenmanagement erheblich erweitern, sodass wir unseren Kunden einzigartige Einblicke und Lösungen bieten können. Durch die Kombination der Echtzeit-Datenkapazitäten von Resulticks mit unseren Blockchain- und maschinellen Lernplattformen für Nachhaltigkeit sind wir bestens aufgestellt, um die Art und Weise neu zu definieren, wie Unternehmen Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Compliance bewältigen.“

„Diese Partnerschaft ist eine Verbindung zweier zielorientierter Plattformen“, so Redickaa Subrammanian, Mitbegründerin und CEO von Resulticks. „Mit Genie, unserem agentenbasierten Framework, helfen wir Diginex dabei, ESG-Informationen in Echtzeit zu erschließen und das Engagement in jeder Phase des Kundenlebenszyklus zu optimieren. Gleichzeitig machen wir ihre Nachhaltigkeitslösungen für unseren globalen Kundenstamm zugänglich. Gemeinsam erschließen wir Aktivierungs-, Attributions- und ROI-Transparenz und helfen Marken so, smarter zu agieren und in einer datengesteuerten Welt langfristig zu wachsen.“

„KI optimiert ESG nicht nur. Sie verwandelt ESG in einen Motor für die Kundenbindung“, so Daxsan RB, Mitbegründer und CIO von Resulticks. „Bei ESG geht es nicht mehr nur um Compliance, sondern um einen Wettbewerbsvorteil, um Kundenbeziehungen zu vertiefen. Durch die Umwandlung von ESG-Daten in umsetzbare Erkenntnisse können Marken ein hyper-personalisiertes Engagement bieten – wie beispielsweise die Transparenz der CO2-Bilanz für umweltbewusste Käufer –, während Echtzeitanalysen durch überprüfbare Nachhaltigkeitsangaben Vertrauen schaffen. Führungskräfte, die diese Tools als Erste integrieren, werden die nächste Ära der Markentreue prägen. Dabei geht es nicht nur um Berichterstattung, sondern auch um Umsatz.

Diese Übernahme baut auf der jüngsten Dynamik von Diginex im Bereich KI und Datenmanagement auf, einschließlich der am 27. Mai 2025 angekündigten Absichtserklärung zur Übernahme von Matter DK ApS, von der wir uns eine Erweiterung des Angebots von Diginex im Bereich Nachhaltigkeitsdaten und -analysen für die Investmentbranche versprechen. Wir sind davon überzeugt, dass diese strategischen Schritte Diginex gemeinsam als weltweit führenden Anbieter innovativer, datengesteuerter Lösungen für Kundenbindung und Nachhaltigkeit positionieren werden.



Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.

Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 17 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/.

Über Resulticks

Resulticks ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Omnichannel-Lösungen für Kundenbindung und Datenmanagement. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Unternehmen, durch Echtzeit-Datenanalyse und Automatisierung personalisierte Erlebnisse zu bieten, und bedient Kunden aus verschiedenen Branchen in Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten. Resulticks hat seinen Hauptsitz in Singapur und weitere Niederlassungen in Seattle, New York City, Indien und Dubai.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Resulticks:

https://www.resulticks.com/resulticks-story.html

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den derzeitigen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie seine finanzielle Lage, seine Geschäftsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzierungsbedarf beeinflussen könnten.

Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie „schätzt“, „glaubt“, „hofft“, „erwartet“, „rechnet mit“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „plant“, „wird“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „dürfte“ oder ähnlichen Ausdrücken erkennen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach der Veröffentlichung eintreten, oder um Änderungen der Erwartungen des Unternehmens zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht zusichern, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen werden. Das Unternehmen weist Investoren ausdrücklich darauf hin, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und fordert Investoren auf, auch andere Faktoren zu prüfen, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt wurden und die zukünftige Ergebnisse beeinflussen könnten.



Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und begründet keine verbindliche Verpflichtung zum Abschluss der beabsichtigten Transaktion. Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen, einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung und anderen üblichen Abschlussbedingungen.

Für Investoren- und Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt – Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (40) 609186 0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt – USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717 4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global



IR-Kontakt – Asien

Shelly Cheng

Strategic Financial Relations Ltd.

Telefon: +852 2864 4857

E-Mail: sprg_diginex@sprg.com.hk