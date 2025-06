GNW-News: Edge-KI-Lösungen der nächsten Generation für die reale Welt: Autonome Navigation für Drohnen, Überwachung und Robotik

^IRVINE, Kalifornien, June 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (https://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press- release&utm_campaign=aerora-whitepaper) (NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von Computer- und Konnektivitätslösungen für das Internet der Dinge (IoT) mit Edge-KI-Intelligenz, gab heute seine Zusammenarbeit mit Aerora (https://www.aeroratech.com/) bekannt, einem Anbieter von integrierten NDAA- konformen Antriebs-, Bodenkontroll- und präzisen KI-Nutzlastsystemen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht Edge-KI-gesteuerte Lösungen, die die Weiterentwicklung von Drohnen, Robotik und Überwachungsanwendungen erheblich beschleunigen, die über die OEM-Plattform für KI-gestützte visuelle Navigation von Aerora bereitgestellt werden. ?Die Zusammenarbeit von Lantronix mit Aerora verspricht Fortschritte bei der Entwicklung von KI-gestützten Drohnen und anderen intelligenten Anwendungen und stattet Entwickler mit modernsten Tools aus führenden Embedded-Computing- Technologien aus", erklärte Saleel Awsare, CEO und Präsident von Lantronix. ?Dieser Durchbruch bei fortschrittlichen KI-gesteuerten Lösungen hat transformative Auswirkungen und eröffnet sowohl dem privaten als auch dem öffentlichen Sektor neue Möglichkeiten." Grandview Research schätzt, dass der weltweite Drohnenmarkt bis zum Jahr 2030 einen Wert von 163,6 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Die meisten Prognosen gehen von einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15 Prozent bis 2030 aus, wobei einige kommerzielle Segmente sogar noch schneller wachsen dürften, insbesondere da Drohnenanwendungen zunehmend in den Bereichen Logistik, Landwirtschaft, Infrastruktur und öffentliche Sicherheit zum Einsatz kommen. Die US-Bundesregierung erkennt auch die Bedeutung von unbemannten Flugsystemen (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/06/unleashing-american- drone-dominance/) wie Drohnen für die gewerbliche und staatliche Industrie an und hat die Unterstützung von Drohnenherstellern ermöglicht. Die Lösung von Aerora wird durch das Open-Q(TM) System-on-Module (SoM) von Lantronix unterstützt, das auf Chipsätzen von Qualcomm® Technologies basiert und beispiellose Verarbeitungsleistungen für KI-gestützte Situationserkennung, fortschrittliche computergestützte Bildgebung und Entscheidungsfindung in Echtzeit bietet. Mit den Open-Q-SOMs von Lantronix können Entwickler sicher KI-gestützte Lösungen entwickeln und sich dabei auf branchenführende Embedded-Computing-Technologien verlassen. Als Teil der integrierten Lösung hat Aerora das Teledyne FLIR (https://www.lantronix.com/newsroom/press-releases/lantronix-powers-next- generation-ai-enabled-camera-solutions-with-teledyne- flir/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=aerora- whitepaper) Hadron 640R-Modul und die Prism-Software integriert, die erweiterte Thermounterwäsche- und RGB-Bildgebungsfunktionen ermöglichen. OEMs von Drohnen, Robotik und Überwachungslösungen stehen unter zunehmendem Druck, die Entwicklungszeiten zu verkürzen und gleichzeitig hohe Standards für Bildgebungs- und Steuerungssysteme aufrechtzuerhalten. Neue Edge-KI-Technologien wie diese Lösung können dazu beitragen, den Engineering-Aufwand zu reduzieren oder ganz zu eliminieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Die Komplettlösung von Aerora umfasst die Vorintegration von Kamera, Kardanaufhängung, Kardanmotoren, Gehäuse, Telemetrie und Schnittstelle und bietet gleichzeitig 4K-Videostreams mit hochauflösender Wärmebildtechnik. Aerora arbeitet mit mehreren OEM-Drohnenherstellern zusammen und integriert seine Plattform aus einer integrierten Kamera- und Gimble-Lösung, die dazu beiträgt, die technologischen Anforderungen der Branche zu erfüllen und gleichzeitig die NDAA-Konformität sicherzustellen. ?Bei Aerora besteht unsere Kernaufgabe darin, eine schnelle Integration, flexible Sensorlösungen und eine vollständig NDAA-konforme Fertigung in großem Maßstab zu gewährleisten. Durch die enge Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Lantronix und Qualcomm und die Integration fortschrittlicher Bildgebungstechnologien wie Teledyne FLIRs Hadron 640R ermöglichen wir Drohnen- OEMs, ihre Entwicklungszeiten erheblich zu verkürzen, ihre Betriebsfähigkeiten zu erweitern und anspruchsvolle Marktanforderungen sicher zu erfüllen", so Ghel Ghedh, Chief Technology Officer bei Aerora. Um mehr über diese innovative Lösung zu erfahren, laden Sie bitte das vollständige Whitepaper hier (https://www.lantronix.com/resources/white- papers/next-gen-ai-enabled-solutions-for-the-real- world/?utm_source=newswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=aerora- whitepaper) herunter. Über Lantronix Lantronix Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen für Rechenleistung und Konnektivität, die auf wachstumsstarke Branchen wie Smart Cities, Automotive und Enterprise abzielen. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix ermöglichen es Unternehmen, in den wachsenden IoT-Märkten erfolgreich zu sein, indem sie anpassbare Lösungen liefern, die jede Schicht des IoT-Stacks adressieren. Zu den führenden Lösungen von Lantronix gehören die Infrastruktur für intelligente Umspannwerke, Infotainment-Systeme und Videoüberwachung, ergänzt durch fortschrittliches Out-of-Band-Management (OOB) für Cloud- und Edge-Computing. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix (http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press- release&utm_campaign=aerora-whitepaper). Über Aerora Aerora(TM) beschleunigt Innovationen im Bereich Drohnen und Robotik durch die Bereitstellung vollständig integrierter, NDAA-konformer Antriebs-, Bodenkontroll- und präziser KI-Nutzlastsysteme. Durch die Verwaltung der gesamten Lieferkette und die Überwachung aller Fertigungsprozesse - sowohl vor Ort als auch im Ausland - ermöglichen wir Herstellern eine mühelose Skalierung, Optimierung der Abläufe und schnellere Markteinführung, ohne dabei Kompromisse

bei Qualität oder Compliance einzugehen. Aerora(TM) hat seinen Sitz in Santa Clara,

Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie auf der Aerora-Website (https://www.aeroratech.com/). ?Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zu Produkten und Auszeichnungen von Lantronix. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen oder Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich der Auswirkungen auf die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen in unseren Lieferketten und denen unserer Zulieferer und Verkäufer aufgrund der COVID-19-Pandemie oder anderer Ausbrüche, Kriege und jüngster Spannungen in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder anderer Faktoren abzumildern; künftige Reaktionen auf und Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit; Risiken im Bereich der Cybersicherheit; Änderungen geltender US-amerikanischer und ausländischer Gesetze, Verordnungen und Zölle; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen in unseren Lieferketten und denen unserer Zulieferer und Verkäufer abzumildern. Unsere Fähigkeit, unsere Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten des Schutzes von Patenten und anderen Eigentumsrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere Verschuldung zu bedienen, und die Beschränkungen in unseren Schuldverträgen; und alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 30. Juni 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der am 9. September 2024 bei der Securities and Exchange Commission (die ?SEC") eingereicht wurde, sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC enthalten sind. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Veröffentlichungen genannt werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln. Lantronix - Medienkontakt: Gail Kathryn Miller Corporate Marketing & Communications Manager media@lantronix.com (mailto:media@lantronix.com) 949-212-0960 Lantronix - Analysten- und Anlegerkontakt: investors@lantronix.com (mailto:investors@lantronix.com) °