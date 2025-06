Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu antisemitischen Vorfällen/Rias

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu antisemitischen Vorfällen/Rias:

"Kritik am Staat Israel und am Vorgehen der israelischen Regierung gegen die Palästinenser ist selbstverständlich legitim. Das Entsetzen über die Zustände in Gaza legitimiert jedoch keine pauschale Polemik oder gar Übergriffe gegen Israelis oder Juden. Wer Staatsangehörige in Bausch und Bogen für das Handeln ihrer Repräsentanten haftbar macht oder gar Menschen, die nur der gleichen Religion angehören, ist ein Rassist."/yyzz/DP/stw