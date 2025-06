FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu NATO rüstet auf

(.) Die Verteidigungsminister der NATO haben bei ihrem Treffen festgelegt, auf welchen Feldern die Verteidigung verbessert werden muss und was die einzelnen Mitgliedstaaten beizutragen haben. Die genauen Vorgaben unterliegen der Geheimhaltung, doch ist schon klar, dass Deutschland zusätzliche Kampfverbände aufstellen muss. Dafür werden, (.), bis zu 60.000 zusätzliche Soldaten benötigt (.) Wenn die Bundeswehr die Stärke von einer Viertelmillion erreichen soll, bevor Pistorius Stubenältester in einem Altersheim ist, muss umgehend mit dem Aufbau der für die Reaktivierung der Wehrpflicht nötigen Strukturen begonnen werden. Die nur auf Freiwilligkeit beruhenden Rekrutierungsmodelle sind nur gut für den Sankt-Nimmerleins-Tag, den jedenfalls Putin nicht abwartet, falls er den Verteidigungswillen der NATO testen will. (.)/yyzz/DP/zb