Stimmung im Wohnungsbau hellt sich auf - Weniger Stornierungen

Berlin (Reuters) - Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich im Mai weiter aufgehellt.

Das Barometer für das Geschäftsklima stieg von minus 37,2 auf minus 31,5 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Aussichten für die kommenden Monate verbesserten sich spürbar. "Die Unternehmen im Wohnungsbau schöpfen vorsichtig Hoffnung", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe. "Zwar hellt sich die Stimmung auf – doch der Weg zurück zur Normalität ist noch lang."

Die Auftragslage bleibt allerdings angespannt: 51 Prozent der Firmen berichteten von einem Auftragsmangel – nur minimal weniger als im April mit 51,2 Prozent. Positiver ist die Entwicklung bei den Stornierungen: Nur noch 8,6 Prozent der Unternehmen meldeten im Mai abgesagte Projekte, nach 10,4 Prozent im April. "Die gestiegene Zahl an Baugenehmigungen im ersten Quartal ist ein kleiner Hoffnungsschimmer", sagte Wohlrabe. "Ob die Trendwende gelingt, hängt davon ab, ob der angekündigte Wohnungsbau-Turbo der neuen Bundesregierung auch umgesetzt wird und zündet."

Im vergangenen Jahr wurden 252.000 Wohnungen in Deutschland gebaut - gut 42.000 weniger als 2023. Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) äußerte sich zuletzt vorsichtig optimistisch, dass sich die Lage der Branche bald bessere. So steige der Auftragseingang im Baugewerbe, die Baugenehmigungen zögen langsamen wieder an und es gebe mehr Kredite. Hubertz will den Trend mit einem "Bauturbo" verstärken, der vor der Sommerpause vom Kabinett gebilligt werden soll. Vorgesehen sind darin Änderungen im Baugesetzbuch. Befristet bis Ende 2030 soll es in Planungsverfahren für bestimmte Vorhaben, die der Schaffung von Wohnraum dienen, Erleichterungen geben. Bauen müsse schneller, günstiger und einfacher werden. Hier wolle sie mit der Brechstange rangehen.

