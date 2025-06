GNW-News: Batik, Dong-Lieder und Teeduft - eine Brücke der chinesisch-schwedischen Freundschaft! Ein kulturelles Fest in der chinesischen Provinz Guizhou zieht Besucher aus Schweden an.

^STOCKHOLM, June 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- "Nihao! China" Die vom Chinesischen

Kulturzentrum in Stockholm und der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Guizhou gemeinsam veranstaltete Gartenparty zum Drachenbootfest wurde am 31. Mai (Ortszeit Schweden) erfolgreich im Kungsträdgården in Stockholm, Schweden abgeschlossen. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Schweden bereitete die aus Guizhou angereiste Delegation, zu der auch Erben des immateriellen Kulturerbes sowie Gesangs- und Tanzgruppen gehören, vier Erlebnisbereiche vor: ?Tea for Harmony Yaji Cultural Salon" (Tee für Harmonie - Yaji Cultural Salon), ?Wonder on Fingertips, Great Beauty of Intangible Heritage" (Wunder auf den Fingerspitzen, große Schönheit des immateriellen Kulturerbes), ?Delicious Cuisine in Duanwu, Happy Journey to Explore" (Köstliche Küche in Duanwu, glückliche Entdeckungsreise) und ?Gorgeous Ethic Costumes, Beauty and Co-Prosperity" (Prächtige ethische Kostüme, Schönheit und gemeinsamer Wohlstand). Während der ?Conversation and Connection" (Gespräche und Verbindungen)-Vorstellung begeisterten unverwechselbare ethnische Lieder und Tänze aus Guizhou das Publikum. In panoramischer Art und Weise wurde dem nordischen Publikum der einzigartige Charme des ?Fascinating Guizhou, A Heaven of Myriad Mountains" präsentiert und eine herzliche kulturelle Hommage an die Freundschaft zwischen China und Schweden dargeboten. Zu der Veranstaltung waren der chinesische Botschafter in Schweden, Cui Aimin, der Kulturberater der chinesischen Botschaft in Schweden und Direktor des chinesischen Kulturzentrums in Stockholm, Li Rui, sowie Frau Li Lihong eingeladen. Botschafter Cui Aimin besichtigte die vier liebevoll gestalteten Ausstellungsbereiche und verfolgte mit großem Interesse die Gesangs- und Tanzvorführungen aus Guizhou. ?Wir sind tief beeindruckt von den vielfältigen touristischen Ressourcen, den lebendigen ethnischen Kulturen und der authentischen lokalen Küche in Guizhou." ?Die Präsentationen der Delegation aus Guizhou spiegeln den tiefen und einzigartigen Charme der chinesischen Kultur wider und fördern engere Beziehungen zwischen den Menschen Chinas und Schwedens", sagte das Paar. Die Veranstaltung zog mehr als 10.000 Besucher an und stieß beim schwedischen Publikum auf große Resonanz. Nach dem Besuch der Veranstaltung gaben viele Zuhörer an, ein starkes Interesse an der chinesischen Kultur, insbesondere an der farbenfrohen Kultur der Provinz Guizhou, entwickelt zu haben. ?Es ist beeindruckend! Das Kunsthandwerk ist äußerst raffiniert und der Tee schmeckt einzigartig. ?Ich möchte Guizhou unbedingt besuchen und erleben!" Sagten sie. Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0fe2dd1-bc60-4a00-b736- ed5b7db8a21b (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0fe2dd1-bc60-4a00-b736- ed5b7db8a21b)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/387b05e6-dc62- 45b5-979f-e6a60d8083cd °