OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Investments öffnet BDMI-Fonds ...

Bertelsmann Investments öffnet BDMI-Fonds für breiteren Investorenkreis (FOTO) Gütersloh / New York (ots) - - Investorenkonsortium übernimmt 50-Prozent-Beteiligung an BDMI - Bertelsmann Investments bleibt Ankerinvestor - Deniz Pielsticker: "BDMI hat erfolgreich zur digitalen Transformation zahlreicher Unternehmen beigetragen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Fonds für externe Partner zu öffnen." Bertelsmann Investments (BI) öffnet seinen in New York ansässigen Fonds Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) für externe Investoren. Ein Konsortium aus US-amerikanischen Investoren erwirbt eine Beteiligung von 50 Prozent an den Portfoliounternehmen von BDMI. Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, sagt: "Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat unser BDMI-Fonds hervorragende Arbeit dabei geleistet, die digitale Transformation unserer Geschäftsbereiche zu unterstützen. Im nächsten Kapitel geht es nun darum, das volle wirtschaftliche Potenzial des BDMI-Portfolios auszuschöpfen. Wir freuen uns darauf, diesen nächsten Schritt gemeinsam mit starken externen Partnern zu gestalten." Urs Cete und Sim Blaustein werden den BDMI-Fonds weiterhin über ihre neu gegründete Firma 1745 Ventures führen. "Wir freuen uns, unsere enge Zusammenarbeit mit Bertelsmann Investments fortzusetzen und heißen neue Investoren auf unserer Plattform herzlich willkommen", sagt Urs Cete. "Wir sind begeistert, künftig noch mehr Mehrwert für unsere großartigen Gründerinnen und Gründer sowie unsere wachsende Investorengemeinschaft zu schaffen." Über Bertelsmann Investments Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI) und Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, insbesondere in den Bereichen Digital Health, HR Tech, Pharma Tech und Mobile Ad Tech. Durch das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten von Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,9 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 350 aktive Beteiligungen weltweit.