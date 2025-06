Renk mit Rekordauftragsbestand

Werbung. Es gibt Themen, bei denen ich innehalte, bevor ich darüber schreibe. Die Rüstungsindustrie gehört zweifellos dazu. Und doch führt ja im Moment fast kein Weg daran vorbei, sich auch mit den Unternehmen zu befassen, die von der neuen sicherheitspolitischen Realität profitieren. Auch wenn die deutsche Rüstungsindustrie volkswirtschaftlich klein ist, gewinnt sie als strategisch relevante Branche zunehmend an Gewicht. Der Augsburger Getriebehersteller Renk zählt zu den etablierten deutschen Spezialfirmen, die bereits 1923 ihren ersten Börsenauftritt wagten. Doch Ende 2020 wurde es für ein paar Jahre ruhig um den Konzern: Der britische Finanzinvestor Triton, der den Großteil der Aktien von der VW-Tochter MAN übernommen hatte, unterbreitete den freien Aktionären ein Übernahmeangebot und beendete die Börsennotierung. 2024 kehrte Renk zurück und feierte große Börsenerfolge. Nach zwei Monaten gelang der Aufstieg in den SDAX, seit Ende März ist Renk Mitglied im MDAX. Da derzeit viel Geld in die Rüstungsindustrie fließt, sollten wir den Börsenrückkehrer einmal genauer betrachten…

Renk ist ein Spezialist für Antriebs- und Steuerungstechnologien und fertigt Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Das Unternehmen, das weltweit rund 4000 Mitarbeiter beschäftigt und international gut positioniert ist, bedient vornehmlich die Militärindustrie, ist aber auch in der klassischen Industrie, beispielsweise dem Energiesektor oder in der zivilen Seefahrt aktiv.

Der Konzern unterteilt sein Geschäft in drei Segmente: Das größte ist Vehicle Mobility Solutions mit einem Umsatzanteil von mehr als 60 Prozent. Bekannt ist das Segment für seine Panzergetriebe, zum Beispiel für den Kampfpanzer Leopard 2 oder die Schützenpanzer Puma und Lynx. Zweitgrößtes Segment ist Marine & Industry, das im abgelaufenen Geschäftsjahr knapp 30 Prozent des Umsatzes erzielte. Marine & Industry produziert unter anderem Schiffsgetriebe, beliefert aber auch die klassischen Energieindustrie - zum Beispiel Wasserkraftwerke - sowie die New-Energy-Industrie in Bereichen wie Wasserstoff, CO2-Abscheidung oder industrielle Wärmepumpen. Den Rest des Umsatzes steuert das kleinste Segment Gleitlager bei. Diese kommen in Elektromotoren, Generatoren, Pumpen, Förderbändern etc. zum Einsatz.

Besonders stark wächst derzeit das Segment Vehicle Mobility Solutions. Allein im ersten Quartal stieg der Umsatz in diesem Segment um 28 Prozent auf 172 Millionen Euro, während die Auftragseingänge um 404 Prozent auf 397 Millionen Euro kletterten. Über alle Segmente hinweg legte der Auftragseingang um 163,5 Prozent auf 549 Millionen Euro zu, der Gesamtauftragsbestand erreichte mit 5,5 Milliarden Euro ein Rekordniveau. Wesentlicher Treiber ist ganz klar das Verteidigungsgeschäft.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Rüstungskonzern mit einem zweistelligen Umsatzwachstum. Nachdem dieser bereits 2024 um 23 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro gestiegen ist, sollen es in diesem Jahr 1,3 Milliarden Euro werden. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) will der Konzern auf 210 bis 235 Millionen Euro steigern, 2024 lag es bei 189,2 Millionen Euro.

Analysten halten das für durchaus erreichbar und rechnen in den kommenden Jahren mit weiter steigenden Erträgen. Sie loben das Geschäftsmodell mit hohen wiederkehrenden Umsätzen im margenstarken Aftermarket-Geschäft. Allerdings sind sie nach der starken Kursrallye der Aktie verhalten optimistisch und vertreten die Meinung, dass die Bewertung das kurzfristige Aufwärtspotenzial fast vollständig widerspiegelt. Zudem sollten Anlegende bedenken, dass das Geschäftsvolumen stark von den Staatsausgaben abhängt und Elektronik sowie Drohnen im Militärbereich immer wichtiger werden, was das Geschäft mit militärischen Schwergeräten gefährden könnte.

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.