Bundesregierung erleichtert über bestandene Vertrauensfrage in Polen

Berlin (Reuters) - Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung, Knut Abraham, begrüßt die bestandene Vertrauensfrage des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk im Parlament.

"Damit behält Deutschland in Warschau einen verlässlichen Partner und Freund", sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. "Für Polen, aber auch für die deutsch-polnischen Beziehungen bedeutet das Ergebnis Kontinuität und Stabilität." Dies werde sich auch am kommenden Montag bei der Einweihung des Denkmals für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs gegenüber vom Reichstagsgebäude in Berlin zeigen.

Tusk hatte nach der Präsidentenwahl angekündigt, die Vertrauensfrage stellen zu wollen. Bei der Stichwahl am 1. Juni setzte sich der rechtsnationale Politiker Karol Nawrocki gegen den von Tusk unterstützten pro-europäischen Kandidaten Rafal Trzaskowski durch.

