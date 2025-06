Polens Ministerpräsident Tusk gewinnt Vertrauensabstimmung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Warschau (Reuters) - In Polen hat Ministerpräsident Donald Tusk am Mittwoch die Vertrauensabstimmung im Parlament in Warschau gewonnen.

Tusks pro-europäische Regierung verfügt über 242 Stimmen im Unterhaus mit seinen insgesamt 460 Sitzen. Der liberale Politiker hatte nach der Präsidentenwahl in Polen angekündigt, die Vertrauensfrage im Parlament stellen zu wollen. Bei der Stichwahl am 01. Juni setzte sich der rechtsnationale Politiker Karol Nawrocki gegen den pro-europäischen Kandidaten Rafal Trzaskowski durch. Nawrocki wurde von der früheren Regierungspartei PiS unterstützt. Es wird damit gerechnet, dass Nawrocki sein Vetorecht als Präsident nutzen wird, um Tusks liberale politische Agenda zu durchkreuzen.

"Wir haben ein Mandat, die volle Verantwortung für die Vorgänge in Polen zu übernehmen", sagte Tusk vor dem Vertrauensvotum im Parlament. "Polen zu regieren, ist ein Privileg." Tusk hatte nach seiner Regierungsübernahme im Dezember 2023 versichert, die von der rechtskonservativen PiS umgesetzten Justizreformen rückgängig zu machen, die nach Ansicht der Europäischen Union die Unabhängigkeit der Gerichte untergraben. Polens scheidender Präsident Andrzej Duda, ebenfalls ein PiS-Verbündeter, hat bisher die Versuche der Regierung blockiert, die Justizreformen zurückzunehmen.

"ENTFERNT DIESE FAULENZER"

Als Reaktion auf Tusks Rede schrieb der PiS-Abgeordnete Jacek Sasin auf X, der Ministerpräsident und sein Team seien inkompetent und unehrlich. "Entfernt diese Faulenzer und Schädlinge von der Macht, bevor sie alles vollständig zerstören!" schrieb er. In der Bevölkerung hat Tusk Experten zufolge für Enttäuschung gesorgt, weil er viele Wahlversprechen bislang nicht hat umsetzen können, darunter etwa die Liberalisierung der Abtreibungsgesetze und eine Steuersenkung.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview sagte der gewählte Präsident Nawrocki der Tageszeitung "Dziennik Gazeta Prawna", er würde ein Gesetz zur Anhebung der Steuerfreibetragsgrenze unterzeichnen und sogar selbst einen solchen Gesetzentwurf einreichen, wenn die Regierung dies nicht täte. In einer offensichtlichen Anspielung auf das Versäumnis der Regierung, 100 Versprechen für ihre ersten 100 Tage umzusetzen, sagte Nawrocki, er würde "sie für Donald Tusk erledigen. Ist das nicht versöhnlich?"

(Reuters Warschau; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Sabine Ehrhardt)