GNW-News: Laut dem neuen Betrugsbekämpfungsbericht von Bitget verursachten KI-basierte Betrugsfälle im Jahr 2024 Krypto-Verluste in Höhe von 4,6 Milliarden US-Dollar

^VICTORIA, Seychellen, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Plattform hat in Zusammenarbeit mit den Blockchain-Sicherheitsunternehmen SlowMist und Elliptic ihren neuen Anti-Scam-Forschungsbericht 2025 veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass die weltweiten Verluste durch Krypto-Betrug im Jahr 2024 auf 4,6 Milliarden US-Dollar angestiegen sind. Als Hauptursachen werden insbesondere Deepfake-Technologien und Social-Engineering-Methoden genannt, die zunehmend für groß angelegte Diebstähle eingesetzt werden. Mit der Veröffentlichung des Berichts startet Bitget offiziell den Anti-Scam-Monat - einen Aktionsmonat, der ganz im Zeichen von Aufklärung und Sicherheitsbewusstsein im Krypto-Ökosystem steht. Der Bericht verdeutlicht zudem, wie sich KI-gestützte Betrugsmaschen weiterentwickelt haben: Sie gehen längst über einfache Phishing-E-Mails hinaus und beinhalten inzwischen gefälschte Zoom-Meetings, täuschend echte synthetische Videos prominenter Persönlichkeiten sowie manipulierte Stellenangebote mit Schadsoftware. Zu den zentralen Erkenntnissen des Berichts zählt die Bestimmung der drei Hauptkategorien von Betrugsfällen, die hauptsächlich für finanzielle Verluste von Nutzern verantwortlich sind: Deepfake-Identitätsdiebstahl, Social- Engineering-Maschen sowie Ponzi-ähnliche Systeme, die sich als DeFi- oder NFT- Projekte tarnen. Darüber hinaus beleuchtet der Bericht, wie gestohlene Gelder über Cross-Chain-Brücken und andere Verschleierungstechniken weitergeleitet werden, bevor sie auf Mixer oder Börsen treffen - was Ermittlungen und Rückführungen erheblich erschwert. Weitere Einblicke umfassen Fallstudien zu groß angelegten Betrugsfällen in Hongkong, die zunehmende Nutzung von Kommentarspalten auf Telegram und X (ehemals Twitter) als Einstiegspunkte für Phishing und das immer größer werdende Netzwerk professionell organisierter, grenzüberschreitender Betrugsringe. ?Die größte Bedrohung für Kryptowährungen ist heute nicht ihre Volatilität, sondern Betrug. Aus diesem Grund hat Bitget den gesamten Juni zum Anti-Scam- Monat erklärt. Mit dieser Initiative sollen die Sicherheitsstandards in der Branche verbessert und das Bewusstsein der Nutzer geschärft werden. Der Bericht bildet dabei das Herzstück dieser Aufklärungskampagne. KI hat Betrug nicht nur schneller und billiger gemacht, sondern zugleich dessen Erkennung deutlich erschwert. Bei Bitget sind wir überzeugt: Nur durch technologische Konsequenz und eine enge Zusammenarbeit im gesamten Ökosystem lässt sich wirksam dagegen vorgehen. Unser Ziel ist es, Nutzern dabei zu helfen, intelligenter zu handeln - nicht nur schneller", erklärt Gracy Chen, CEO von Bitget. Der Bericht zeigt, wie Bitgets Anti-Betrugs-Hub, innovative Erkennungssysteme sowie ein Schutzfonds mit über 500 Millionen US-Dollar aktiv dazu beitragen, Risiken für Nutzer zu minimieren. SlowMist lieferte detaillierte forensische Analysen zu Betrugsstrategien - von sogenannten Adressvergiftungen bis hin zu versteckten Trojanern in vermeintlichen Jobangeboten. Elliptic beleuchtete darüber hinaus die komplexen Geldwäschemuster gestohlener Kryptowährungen, die über Cross-Chain-Brücken und Mixer abgewickelt werden. ?Kriminelle entwickeln ihre Methoden kontinuierlich weiter, setzen KI gezielt ein und finden stets neue Wege, um ihre Aktivitäten auszuweiten. Um dem entgegenzuwirken, arbeiten wir gleichzeitig intensiv daran, unsere Technologie und Blockchain-Kompetenzen kontinuierlich zu verbessern, um die immer raffinierteren Methoden der Kriminellen effektiv verfolgen und aufdecken zu können. Unsere Zusammenarbeit mit Bitget zeigt, wie wichtig es ist, diese sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen gemeinsam zu identifizieren und den Nutzern wirksame Werkzeuge zur Selbstverteidigung bereitzustellen", so Arda Akartuna, Lead Crypto Threat Researcher bei Elliptic APAC. ?Der Bericht spiegelt die tatsächlichen Muster wider, die wir tagtäglich in der Blockchain beobachten. Von Phishing-Netzwerken bis zu gefälschten Staking-dApps - die Methoden ändern sich zwar, doch die Psychologie dahinter bleibt gleich. Nutzer müssen deshalb jederzeit gut informiert, kritisch und sicherheitsbewusst bleiben", ergänzt Lisa, Security Operations Lead bei SlowMist. Der Bericht endet mit praxisnahen Empfehlungen für Nutzer und Institutionen, darunter Warnsignale für Betrugsversuche sowie bewährte Verfahren, um häufige Fallen in DeFi-, NFT- und Web3-Umgebungen zu vermeiden. Den vollständigen Bericht finden Sie hier (https://img.bgstatic.com/multiLang/events/EN-Anti-Scam-Report-2025.pdf). 