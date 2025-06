GNW-News: UREVO ernennt Ski-Champion-Brüder zu Markenbotschaftern

^AUSTIN, Texas, June 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale Sport- und Wellnessmarke UREVO hat die neuseeländischen Freestyle-Skifahrer Luca Harrington und Ben Harrington zu offiziellen Markenbotschaftern ihrer intelligenten Fitnessprodukte ernannt - darunter smarte Laufbänder und kabellose Massagegeräte. Diese Partnerschaft unterstreicht die Bedeutung aktiver Erholung, ganzheitlicher Gesundheit und persönlicher Herausforderungen. Exzellenz im Bereich Freestyle: Die Harrington-Brüder Als internationale Top-Athleten verleihen die Brüder der Mission von UREVO Authentizität. Ben Harrington (Jg. 2001) trat bei den Olympischen Winterspielen 2022 an, gewann den North America Cup und erreichte bei der WM 2023 Platz fünf. Sein Bruder Luca Harrington (Jg. 2003) ist auf Slopestyle und Big Air spezialisiert, gewann den Crystal Globe im FIS-Weltcup 2024/25 (Big Air) und stand bei den X-Games und den Weltmeisterschaften auf dem Podium. Aufgrund ihres intensiven Trainingsumfangs und Erholungsbedarfs sind sie die idealen Werbeträger für die smarten Wellnesslösungen von UREVO. Diese sind eine Antwort auf die steigende Nachfrage nach leistungsstarken und leicht zugänglichen Regenerationstools. UREVO CyberPad - ein smartes Laufband für das Büro Das UREVO CyberPad (https://www.urevo.com/products/urevo-cyberpad-for-office- smart-treadmill) für das Büro ist ein smartes Laufband, das sowohl für den privaten als auch für den professionellen Einsatz im Arbeitsumfeld entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem doppelt bürstenlosen Motorsystem liefert es eine Leistung von bis zu 2,5 PS - bei einem niedrigen Betriebsgeräusch von lediglich 45 dB. Die integrierte MegaLift-Neigungstechnologie, die eine Steigung von bis zu 14 % ermöglicht, sorgt für ein noch effektiveres Training. Mit seinem schlanken Profil von nur 6,4 Zoll (16,3 cm) ist das CyberPad mit den meisten Schreibtischen kompatibel und vermeidet so Platzprobleme. Das offene Design und die großzügige Lauffläche von 100 cm bieten ein komfortables Lauferlebnis während der Büroarbeit am Schreibtisch. Zusätzlich lässt sich das Laufband mit der UREVO-App verbinden, über die Nutzer ihre Trainingsdaten in Echtzeit verfolgen können. UREVO AI-Powered Wireless Recovery Massager (KI-gestütztes kabelloses Massagegerät zur Regeneration) Für Profisportler und ambitionierte Fitnessbegeisterte bietet der UREVO AI- Powered Wireless Recovery Massager (https://www.urevo.com/products/urevo-care- wireless-recovery-massager) ein leistungsstarkes Therapiesystem, das physiotherapeutische Anwendungen simuliert. Die innovative Matrix-Airbag- Technologie behandelt gezielt fünf überlappende Kompressionszonen, fördert die Durchblutung und löst tiefliegende Muskelverspannungen. Sechs Massagemodi, acht Druckstufen (80-220 mmHg) und drei Wärmestufen für die Fußsohlen sorgen für eine intensive Regeneration nach dem Training. Das Gerät lässt sich nahtlos mit der UREVO-App verbinden, die mithilfe künstlicher Intelligenz den Zustand der Beinmuskulatur analysiert und individuelle Erholungsparameter vorschlägt. Je nach Zeitplan und persönlichem Bedarf kann die Massagedauer zwischen 10 und 35 Minuten gewählt werden. Der 5.000-mAh-Akku ermöglicht eine kabellose Nutzung von bis zu 240 Minuten und wird bequem über USB-C geladen. Diese Produkte stehen für einen wachsenden Trend: die Integration smarter Technologie in den Alltag aktiver Menschen. Mit Ben und Luca Harrington als neuen Markenbotschaftern beginnt für UREVO eine neue Phase globaler Sichtbarkeit. Über UREVO UREVO ist ein globaler Vorreiter im Bereich smarter Fitness-Technologie und widmet sich der Entwicklung intelligenter Wellness-Lösungen, die einen gesunden und aktiven Lebensstil fördern. Ziel der Marke ist es, Menschen mit Tools auszustatten, die digitale Intelligenz mit biomechanischem Know-how vereinen - für eine effektive Regeneration und mehr Wohlbefinden im Alltag. Kontaktinformationen Kontaktperson: Lily Hu E-Mail-Adresse: marketing@urevo.com (mailto:marketing@urevo.com) (mailto:marketing@urevo.com)Land: Vereinigte Staaten Bundesstaat: Texas Stadt: Austin Offizielle Website: https://www.urevo.com (https://www.urevo.com/) Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/18844ef3-05ce-4615- bea5-850d7cac673a °