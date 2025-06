Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Geopolitische Unsicherheit stützt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gestützt durch geopolitische Unsicherheit gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Nachmittag um 0,38 Prozent auf 131,29 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,48 Prozent.

Im Nahen Osten wächst die Sorge vor einem möglichen Angriff Israels auf den Iran. Aus Sicherheitsgründen reduzieren die mit Israel verbündeten USA ihr Botschaftspersonal im Irak. Befürchtet wird, dass die Führung der Islamischen Republik im Fall eines israelischen Angriffs auf den Erzfeind Vergeltungsschläge gegen US-Stützpunkte in der Region anordnen könnte.

US-Präsident Donald Trump hatte unterdessen am Vortag eine Verständigung zwischen China und den USA verkündet, Exportbeschränkungen bei seltenen Erden abzubauen. Dies hatte zeitweise für Zuversicht gesorgt, aber mittlerweile dominiert wieder die Skepsis. Schließlich hält sich China bedeckt. Beide Seiten hätten neue Fortschritte gemacht, die Bedenken zu Wirtschaft und Handel der anderen Seite zu lösen, sagte Außenamtssprecher Lin Jian in Peking.

Zudem haben sich Spekulationen auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im weiteren Jahresverlauf verstärkt. Trotz der US-Zölle auf importierte Waren ist die Inflation bisher nur schwach gestiegen, was der US-Notenbank den nötigen Spielraum für Zinssenkungen einräumt. Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zu den Erzeugerpreisen signalisierten ebenfalls noch keine stark steigende Preisdynamik.

In der Eurozone bestätigten EZB-Vertreter hingegen die Erwartung, dass die Leitzinsen zunächst wohl nicht weiter gesenkt werden. "Dieser geldpolitische Zyklus nähert sich dem Ende, da sich die mittelfristige Inflation um das Ziel herum stabilisiert", sagte EZB-Ratsmitglied Isabel Schnabel in Brüssel. Die erwartete Inflationsentwicklung für die Jahre 2026 und 2027 sei "genau am Ziel". Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an./jsl//jha/