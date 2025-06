EQS-News: Brainlab will Digitalisierung des Gesundheitswesens durch Börsengang in Frankfurt beschleunigen

EQS-News: Brainlab AG / Schlagwort(e): Börsengang

PRESSEMITTEILUNG

Brainlab will Digitalisierung des Gesundheitswesens durch Börsengang in Frankfurt beschleunigen

Um den steigenden Erwartungen an die Gesundheitsversorgung trotz immer knapper werdender Ressourcen gerecht zu werden, sind disruptive Innovationen für individuelle Behandlungen erforderlich

Durch den software-first Ansatz hebt sich Brainlab von klassischen Medizintechnikunternehmen ab und bietet interoperable End-to-End-Lösungen für die Chirurgie und Strahlentherapie

Der geplante Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse ist ein wichtiger Schritt, um das profitable Wachstum zu beschleunigen und das digitale Ökosystem auszubauen

Die damit einhergehende Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu EUR 200 Mio. soll der Kommerzialisierung von vollständig integrierten Arbeitsabläufen und der Expansion in weitere klinische Anwendungsfelder und angrenzende Marktsegmente dienen

Mit einem Rekordumsatz von EUR 239 Mio. im ersten Halbjahr 2024/25 und einer EBITDA-Marge von 22,4 % im gleichen Zeitraum unter Berücksichtigung von Portfolioveränderungen setzt Brainlab ihren profitablen Wachstumskurs konsequent fort

München, 12. Juni 2025– Brainlab AG, ein digitales, KI-gestütztes und softwarezentriertes MedTech-Unternehmen, kündigt ihre IPO-Pläne an: Die Notierung der Aktien soll im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) in den kommenden Wochen stattfinden. Die damit einhergehende Kapitalerhöhung von bis zu 200 Mio. EUR soll die Kommerzialisierung und die beschleunigte Adaption des End-to-End-Ökosystems des Unternehmens vorantreiben, die Expansion in angrenzende klinische Anwendungsbereiche unterstützen und die Bilanz stärken. Die Platzierung weiterer Sekundäraktien wird für signifikanten Streubesitz und ausreichende Handelsliquidität sorgen. Der derzeitige Mehrheitsaktionär Stefan Vilsmeier unterstützt das Unternehmen als langfristiger Investor. Das Unternehmen, das Management sowie die bestehenden Kernaktionäre planen marktübliche Lock-up-Vereinbarungen einzugehen.

Stefan Vilsmeier, Gründer, Aufsichtsratsvorsitzender, und zukünftiger Vorsitzender des Verwaltungsrats von Brainlab, erklärte: „Der globale Gesundheitssektor steht vor historischen Herausforderungen, bei denen steigende Erwartungen der Patient:innen und wachsende regulatorische Anforderungen mit immer knapper werdenden personellen und finanziellen Ressourcen erfüllt werden müssen. Brainlab hinterfragt seit 35 Jahren den Status Quo und hat es geschafft, skalierbare Behandlungsabläufe in komplexen Feldern wie der Neurochirurgie zu etablieren. In das aktuelle einmalige Marktumfeld fügt sich unsere Vision eines digitalen, effizienten und patientenzentrierten Gesundheitsökosystems ideal ein. Der Börsengang von Brainlab trägt dazu bei, diese Vision noch schneller umzusetzen, sodass die aktuellen Herausforderungen durch die tiefe Integration von Software, Medizinprodukten und Daten bewältigt werden können.“

Entwicklung vollständig integrierter medizinischer Arbeitsabläufe

In den letzten Jahrzehnten hat sich Brainlab zu einem internationalen Maßstab in der digitalen Chirurgie und Navigation entwickelt – insbesondere in den Segmenten Wirbelsäulen- und Neurochirurgie sowie Radiochirurgie, die im Geschäftsjahr 2023/24, das am 30. September 2024 endete, gemeinsam 91,1 % des Konzernumsatzes ausmachten (67,4 % bzw. 23,7 %). Die Lösungen des Unternehmens werden heute in rund 4.000 Gesundheitseinrichtungen weltweit eingesetzt und haben bereits über 22 Millionen Patient:innen in etwa 120 Ländern erreicht. Neun der zehn weltweit führenden neurochirurgischen Zentren und 86 der 100 führenden onkologischen Kliniken nutzen Brainlab-Lösungen.

Die von Brainlab entwickelten patientenindividuellen, datengetriebenen und nahtlos integrierten Arbeitsabläufe wirken wie ein Katalysator bei der Transformation des Gesundheitswesens. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz werden Patientendaten semantisch strukturiert, kontextualisiert und in einem dynamischen, dreidimensionalen Modell aggregiert. Der so entstehende digitale Zwilling des Patienten bildet die Grundlage für ein Navigationssystem des menschlichen Körpers, das interventionsübergreifend einsetzbar ist: Von der minimal-invasiven Entfernung von Hirntumoren über die millimetergenaue Platzierung von Schrauben in der Wirbelsäule bis hin zur hochpräzisen Strahlentherapie. Durch die Verschmelzung der physischen und digitalen Welt – unter Einsatz intraoperativer Bildgebung, Robotik und Augmented Reality – schafft Brainlab ein kontinuierlich wachsendes Ökosystem, das durch Daten aus verschiedenen Quellen und über einen langen Zeitraum hinweg genährt wird. Über den operativen Einsatz hinaus entwickelt Brainlab immersive Trainings- und Simulationslösungen, um hochrealistische Ausbildungsumgebungen zu schaffen. Damit beabsichtigt Brainlab die Akzeptanz und Verbreitung zukunftsweisender Technologien im Gesundheitswesen zu beschleunigen.

Mit diesem software-first-Ansatz differenziert sich Brainlab klar von traditionellen Medizintechnikunternehmen. Zudem schafft die tiefgreifende Integration in klinische Workflows und IT-Infrastrukturen signifikante Wechselbarrieren – mit dem Ergebnis einer außergewöhnlich hohen Kundenbindung: Die Abwanderungsquote bei Kunden, die mehrere Plattformen nutzen, lag zum Ende des Geschäftsjahres 2023/24 bei lediglich 1 %.

Expansion in weitere klinische Anwendungsfelder und Marktsegmente

In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen substanzielle Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt, um ein vollständig integriertes, softwarezentriertes Ökosystem auf Basis eines einheitlichen Technologie-Stacks zu schaffen. Dies umfasste bedeutende Fortschritte bei den robotergestützten Plattformen Loop-X und Cirq sowie bei der nächsten Generation von ExacTrac. Mit einer kontinuierlichen Pipeline innovativer Produkte ist Brainlab ideal positioniert, um ihre Plattformen weiter zu skalieren und zu kommerzialisieren.

Rainer Birkenbach, CEO von Brainlab, kommentiert: „Derzeit adressieren wir nur einen Bruchteil aller klinischen Bereiche, die unsere Technologieplattformen unterstützen könnten. Nun geht es darum, mit unserem kontinuierlichen Strom innovativer Produkte, die teils bereits auf dem Markt sind oder sich in der Entwicklung befinden, einen Mehrwert auch für Kunden in anderen klinischen Anwendungsfeldern zu generieren. Es ist der richtige Zeitpunkt, diese Branche mit neuer Dynamik und dringend benötigter Disruption in die Zukunft zu führen. Mit dem Börsengang können wir Anderen die Möglichkeit geben, sich an dieser Wachstumsopportunität zu beteiligen.“

Das Unternehmen hat eine starke Marke aufgebaut, die sowohl von Mitarbeitenden als auch von Kund:innen geschätzt wird – sie steht für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit, die zentralen Werte der Unternehmenskultur von Brainlab. Die Marktposition von Brainlab übt eine hohe Anziehungskraft auf andere Marktteilnehmer aus, die sich dem Ökosystem anschließen. So entstehen langfristige Partnerschaften mit führenden MedTech-Unternehmen wie Boston Scientific und Carl Zeiss, die gemeinsam Teil der digitalen Transformation des Gesundheitswesens werden.

Die Erlöse aus dem Börsengang sollen diese nächste Wachstumsphase ermöglichen und folgendermaßen eingesetzt werden:

Kommerzialisierung der integrierten Produktwelt der Gruppe mit Fokus auf Up- und Cross-Selling in den Kernsegmenten Cranial- und Wirbelsäulenchirurgie sowie Radiochirurgie

Expansion in angrenzende vertikale Märkte, einschließlich Orthopädie, Sportmedizin, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO) und kardiovaskuläre Interventionen

Stärkung der Vertriebs- und klinischen Supportorganisation, unter anderem durch gezielte Erweiterung der bestehenden Vertriebsstruktur und die Einstellung spezialisierter Applikationsberater in etablierten wie neuen klinischen Fachbereichen

Erprobung neuer Go-to-Market-Strategien für ambulante Operationszentren, einschließlich dem gezielten Einsatz eigener Vertriebsteams in ausgewählten Testmärkten sowie dem Eintritt in angrenzende und distributorenbasierte Märkte

Stärkung der Bilanz, um den strategischen und finanziellen Spielraum für langfristiges Wachstum weiter zu verbessern

Weichen für profitables Wachstum gestellt

Brainlab blickt auf eine starke Erfolgsbilanz mit Blick auf ihr nachhaltiges und profitables Wachstum zurück. In den vergangenen drei Geschäftsjahren erzielte Brainlab ein durchschnittliches Umsatzwachstum (CAGR) von 13,6 %, mit einem Anstieg des Umsatzes von EUR 364 Mio. (2021/22) auf EUR 470 Mio. (2023/24). Seit Ende des Geschäftsjahres 2023/24 hat Brainlab das Portfolio mit dem Verkauf der Pharmasparte von Level Ex im September 2024 und dem Spin-off von Snke strategisch ausgerichtet („Portfolioveränderungen“). Snke entwickelt eine datenschutzkonforme und skalierbare Orchestrierungsebene, die alle Akteure des Gesundheitswesens miteinander verbindet. Aufgrund der unterschiedlichen Risikoprofile von Brainlab und Snke kann die Ausgliederung Brainlab ermöglichen, den Fokus und ihre Mittel auf das eigene profitable Wachstum zu richten. Unter Berücksichtigung dieser pro-forma Portfolioveränderungen betrug der pro-forma Umsatz von Brainlab im Geschäftsjahr 2023/24 EUR 454 Mio. Dabei verteilt sich der berichtete Umsatz auf drei Regionen: 41 % USA, 46 % Europa, 13 % Asien (inkl. China).

Parallel wuchs der Bruttogewinn überproportional von EUR 216 Mio. auf EUR 294 Mio. (CAGR: 16,6 %) in den vergangenen drei Geschäftsjahren, die Bruttogewinnmarge stieg auf 62,5 % (pro-forma: 60,3 %) im Geschäftsjahr 2023/24. Diese Entwicklung ist insbesondere auf den wachsenden Anteil margenstarker Software und Dienstleistungen sowie auf Skaleneffekte im operativen Geschäft zurückzuführen.

Brainlab setzt auch im ersten Halbjahr 2024/25 ihren Wachstumskurs fort: Mit einem Umsatz von EUR 243 Mio. (+14 % gegenüber H1 2023/24), handelte es sich um das erfolgreichste Halbjahr in der Unternehmensgeschichte von Brainlab. Unter Berücksichtigung der Portfolioveränderungen betrug der Umsatz EUR 239 Mio. und das EBITDA EUR 54 Mio., entsprechend einer Marge von 22,4 %.

Vor dem Hintergrund eines adressierbaren Marktes von EUR 11,9 Mrd. (2024) und erwarteter Marktwachstumsraten von 11% CAGR bis 2030, strebt Brainlab mittelfristig Umsatzwachstum von 10–13% an – mit weiterem Aufwärtspotenzial. Die EBITDA-Marge soll mittelfristig im mittleren Zwanzigerbereich liegen, mit einem langfristigen Ziel von bis zu 30%.

Rudolf Kreitmair, CFO von Brainlab, sagte: „Der Jahresauftakt markiert das erfolgreichste Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte. In Kombination mit der anhaltenden Entwicklung hin zu margenstarker Software und Dienstleistungen sowie zunehmenden Skaleneffekten ergibt sich eine robuste Profitabilität mit einem großen Zukunftspotenzial. Brainlab ist bestens aufgestellt, um unseren profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.“

Weitere Details zum Angebot

Das Angebot wird voraussichtlich aus einer öffentlichen Emission in Deutschland und internationalen Privatplatzierungen an qualifizierte Anleger außerhalb Deutschlands bestehen. Die Notierung von Brainlab ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Berenberg und Deutsche Bank agieren als Joint Global Coordinators. COMMERZBANK (in Kooperation mit ODDO BHF), Jefferies und UniCredit agieren als Joint Bookrunners. Evercore fungiert als Finanzberater für Brainlab.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://ir.brainlab.com

Über Brainlab

Brainlab digitalisiert medizinische Abläufe von der Diagnose bis zur Therapie, um Ärzt:innen und Patient:innen bessere Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Das innovative Ökosystem von Brainlab bildet die Grundlage für moderne Medizin in rund 4000 Gesundheitseinrichtungen in 120 Ländern. Das vor mehr als 35 Jahren in München gegründete Unternehmen beschäftigt ca. 2000 Mitarbeiter:innen an 25 Standorten. Brainlab AG hat die Umwandlung in eine Societas Europaea (SE) angestoßen.

Presse Kontakt

Bernadette Erwig

Communication & PR

+49 89 99 1568 0

presse@brainlab.com

Wichtige Hinweise

