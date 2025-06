NOVO NORDISK (ADR) - Die Kurve bekommen

Nach dem scharfen Kurseinbruch der letzten 12 Monate hatten wir bei der Novo Nordisk-Aktie zuletzt mehrfach eine Trendwende diskutiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 7., 23. und 28. Mai). In Sachen „untere Umkehr“ ist der Titel inzwischen einen ganz entscheidenden Schritt weiter. Als solchen sehen wir den Anstieg über die letzten Erholungshochs bei 465/471,35 DKK an, welcher die diskutierte Bodenbildung abschloss und ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 90 DKK aktiviert hat. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials definiert das Dezembertief (526 DKK) ein erstes Etappenziel, ehe der Abwärtstrend seit September 2024 (akt. bei 568,73 DKK) wieder auf die Agenda rückt. Jenseits dieser Trendlinie markiert die 38-Wochen-Linie (akt. bei 606,69 DKK) den nächsten Widerstand. Die Ambitionen der Bullen werden zusätzlich durch die jüngste Aufwärtskurslücke (492,90 DKK zu 495,30 DKK) sowie durch verschiedene Indikatoren untermauert. Hervorheben möchten wir das jüngste MACD-Kaufsignal – dem Beispiel des RSI folgend und auf historisch niedrigem Niveau. Um die verbesserte Ausgangslage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die o. g. Ausbruchsmarken bei 471/465 DKK nicht mehr zu unterschreiten.

NOVO NORDISK (ADR) (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NOVO NORDISK (ADR)

Quelle: LSEG, tradesignal²

