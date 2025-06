OTS: tradegate.direct / Kooperation mit stock3: tradegate.direct erweitert ...

Kooperation mit stock3: tradegate.direct erweitert Reichweite und Nutzerkomfort für aktive Privatanleger (FOTO) Berlin (ots) - - tradegate.direct ist ab sofort auf stock3 verfügbar - Kooperation verschafft tradegate.direct mehr Reichweite, Performance und Sichtbarkeit bei aktiven Privatanlegern - Provisionsfreier Handel an der Tradegate Exchange ist direkt aus dem stock3 Terminal möglich tradegate.direct, der provisionsfreie Direkt-Broker der Tradegate AG, geht einen weiteren Schritt in Richtung Nutzerfreundlichkeit, Performance und Reichweite: Ab sofort können Anleger auch über die Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform stock3 direkt an der Tradegate Exchange handeln - vollständig integriert, ohne Plattformwechsel und provisionsfrei. Eine Verbindung, die passt: Durch die Anbindung an das stock3 Terminal (https://tradegate.direct/stock-3) erreicht tradegate.direct eine relevante Zielgruppe ambitionierter und selbstbestimmter Privatanleger. Die technische Umsetzung erfolgt über die bewährte Schnittstelle der brokerize GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der stock3 AG. " Wir möchten Privatanlegern einen direkten Zugang zur Börse ermöglichen - ohne Kompromisse bei Auswahl, Preis und Bedienbarkeit. Die Integration in stock3 ist ein logischer Schritt, denn das Terminal passt perfekt zu unserer Zielgruppe der aktiven und selbstbestimmten Trader. ", sagt Karsten Haesen, Vorstandsmitglied der Tradegate AG. Durch die Kooperation profitieren tradegate.direct-Nutzer künftig von einer erweiterten Handelsumgebung: Sie können ihre Strategien direkt im stock3 Terminal entwickeln, analysieren und per Klick ohne zusätzliche Tools oder Systembrüche umsetzen. Mit über 7.000 handelbaren Aktien, 3.000 Exchange Traded Products (ETPs) und tausenden Mini Futures bietet tradegate.direct provisionsfreien Zugang zur Tradegate Exchange über das stock3 Terminal. stock3 begrüßt die Kooperation ebenfalls: " Mit tradegate.direct bereichert ein spannender neuer Broker unsere Plattform, der von seinem Angebot her sehr gut zu unserer aktiven und informierten Anlegerzielgruppe passt. Besonders freut uns, dass tradegate.direct seinen aktiven Kundinnen und Kunden gezielt unser stock3 Terminal als fortgeschrittene Handelsplattform empfehlen wird. ", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG . Über tradegate.direct & Tradegate AG Die Trading-App tradegate.direct richtet sich an ambitionierte Privatanleger und bietet den unmittelbaren Zugang zur liquidesten Retail-Börse Europas - für direkten Handel, dauerhaft gebührenfrei und mit App-Funktionen auf Profi-Niveau. Ausgezeichnet von Stiftung Warentest als Kostensieger "günstiges Depot" (Ausgabe 11/2024). Die Trading-App ist ein Service der Tradegate AG. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin ist einer der führenden Finanzdienstleister in Europa. Ausgestattet mit einer Vollbanklizenz, steht die Tradegate AG für Stabilität, Verlässlichkeit und höchste Sicherheitsstandards im Börsenhandel. Sie genießt das Vertrauen von privaten und institutionellen Anlegern gleichermaßen und profitiert von mehr als 30 Jahren Erfahrung am Finanzmarkt. Weitere Informationen unter http://www.tradegate.direct und https://tradegate.direct/stock-3 Über die stock3 AG Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 ( http://www.stock3.com ). Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger zu schaffen. Mehr unter https://inside.stock3.com . Pressekontakt: Stanij Wicaz mailto:stanij.wicaz@redgertcomms.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180006/6053537 OTS: tradegate.direct