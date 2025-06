Polizei: Mehr als 290 Tote bei Flugzeugabsturz in Indien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Ahmedabad (Reuters) - Bei dem Flugzeugabsturz am Donnerstag in Indien sind nach Polizeiangaben mehr als 290 Menschen ums Leben gekommen.

Von den 242 Menschen an Bord der Maschine vom Typ Boeing 787-8 Dreamliner der Fluggesellschaft Air India starben die meisten, wie die Polizei mitteilte. Mindestens ein Insasse habe überlebt. Weitere Menschen starben in dem Wohngebiet, in das das Flugzeug mit Ziel London kurz nach dem Start am Flughafen von Ahmedabad im Westen Indiens stürzte. Es handelt sich um eine der weltweit schwersten Luftfahrtkatastrophen der vergangenen Jahre. Die Ursache war zunächst unklar.

