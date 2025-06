USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stagnieren

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nicht verändert. Sie lag in der vergangenen Woche wie in der Woche zuvor bei 248.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf 242.000 Hilfsanträgen gerechnet. Höher waren die Erstanträge zuletzt im Oktober.

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Der am vergangenen Freitag veröffentlichte offizielle monatliche Arbeitsmarktbericht, hatte noch einen soliden Arbeitsmarkt gezeigt. Allerdings hatten zuletzt auch einige andere Indikatoren eine Abschwächung angedeutet.

Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins stabil gehalten. Ein etwas schwächerer Arbeitsmarkt könnte Spielraum für sinkende Zinsen im weiteren Jahresverlauf liefern./jsl/jkr/jha/