ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 419 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 419 Euro auf "Buy" belassen. Ein wichtiger Grund, die Aktie trotz der historischen saisonalen Pause im Sommer weiter zu kaufen, sei seine Überzeugung, dass der Versicherer mit der geplanten Beschleunigung bei der Generierung von Betriebskapital gut vorangekommen ist, schrieb Michael Huttner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem sei das Papier im Branchenvergleich unterdurchschnittlich bewertet./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2025 / 16:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben