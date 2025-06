GNW-News: Um einen intelligenteren Handel zu ermöglichen, führt Bitget Ochain wichige Funktionsupgrades ein

^VICTORIA, Seychellen, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, hat eine Reihe leistungsstarker Funktionsupgrades für seine Onchain-Plattform (http://www.bitget.com/events/bitget-onchain) angekündigt, darunter Limit Order, Smart Position TP/SL und einen neuen Token-Alarm. Ziel ist es, Nutzern mehr Präzision, Kontrolle und Echtzeit-Einblicke in den Onchain-Handel zu bieten. Mit den neuesten Updates werden wichtige Verbesserungen bei der Handelsausführung, dem Risikomanagement, der Marktverfolgung und der Benutzererfahrung eingeführt. Die Limit-Order-Funktionalität ist ab sofort verfügbar und ermöglicht Händlern, ihre eigenen Ausführungspreise präziser und effizienter festzulegen. Die Onchain-Plattform unterstützt außerdem intelligente Take-Profit- und Stop-Loss-Tools, mit denen Nutzer Zielgewinne oder -verluste vorab festlegen und das Positionsmanagement mit einem einzigen Klick automatisieren können. Um Händlern mehr Flexibilität zu bieten, können Gas- und Slippage-Einstellungen jetzt in mehreren Modi angepasst werden. Bitget Onchain hat außerdem seine Echtzeit-Markttransparenz verbessert. K-Line- Candlestick-Charts werden jetzt live aktualisiert, damit Nutzer bei Preisbewegungen einen schnelleren Zugriff auf die aktuellsten Marktdaten haben. Eine neue Diagrammüberlagerung kombiniert Preisdaten mit der Marktkapitalisierung und bietet eine zweischichtige Perspektive für fundiertere Entscheidungen. Die Plattform hat außerdem eine neue Token-Abonnementfunktion eingeführt, die sofortige Benachrichtigungen sendet, wenn neue Token aufgelistet werden. Damit sind Nutzer neuen Möglichkeiten immer einen Schritt voraus. Die Suchfunktion wurde ebenfalls verbessert und unterstützt nun direkte Abfragen anhand von Vertragsadressen, was die Identifizierung von Vermögenswerten mit hohem Potenzial einfacher gestaltet. Darüber hinaus hat Bitget Onchain eine neue Freigabefunktion eingeführt, mit der Nutzer ihre offenen Positionen und Handelsleistungen nahtlos plattformübergreifend präsentieren können. ?Bei Bitget haben wir uns dem Aufbau einer nahtlosen und intelligenten Onchain- Handelsumgebung verschrieben", so Gracy Chen, CEO von Bitget. ?Diese neuen Funktionen bieten Nutzern mehr Präzision, bessere Automatisierung und tiefere Einblicke in den Markt - unerlässliche Funktionen, um in einem schnelllebigen Umfeld schneller am Ball zu sein und intelligentere Handelsentscheidungen zu treffen." Bitget Onchain wurde am 7. April 2025 offiziell als reibungslose Onchain- Handelslösung für alle Nutzer eingeführt. Durch die Kombination der Geschwindigkeit und Einfachheit einer CEX mit direktem Zugriff auf Onchain- Assets können Benutzer mit USDT von ihren Spot-Konten über große Ketten wie Solana, BNB Chain und Base handeln. Bis heute umfasst Bitget Onchain über 230 trendige Vermögenswerte, verzeichnete insgesamt über 1 Million Handelsaktionen und ermöglichte ein Gesamthandelsvolumen von über 200 Millionen US-Dollar. Mit CEX-Sicherheit und KI-gestütztem Token-Screening gestaltet Bitget Onchain den DeFi-Handel einfacher, sicherer und zugänglicher, insbesondere für neue Nutzer, die nach frühen Möglichkeiten in Schwellenmärkten suchen. Weitere Informationen zu Bitget OnChain finden Sie hier (http://www.bitget.com/events/bitget-onchain). Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen ist die Bitget-Börse bestrebt, Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Trading-Lösungen zu einem intelligenteren Handel zu verhelfen und gleichzeitig Echtzeit-Zugriff auf den Bitcoin-Preis (https://www.bitget.com/price/bitcoin), den Ethereum-Preis (https://www.bitget.com/price/ethereum) und andere Kryptowährungspreise zu bieten. Früher bekannt als BitKeep, ist Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) eine führende nicht-verwahrende Krypto-Wallet, die über 130 Blockchains und Millionen von Tokens unterstützt. Neben Multi-Chain- Handel, Staking und Zahlungen bietet Bitget Wallet auch direkten Zugriff auf über 20.000 DApps - mit fortschrittlichen Swaps und integrierten Marktanalysen auf einer einzigen Plattform. Bitget ist Vorreiter bei der Förderung der Krypto- Akzeptanz durch strategische Partnerschaften, wie z. B. als offizieller Krypto- Partner der weltweit führenden Fußballliga LALIGA auf dem EASTERN-, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalathleten Buse Tosun Çavu?o?lu (Ringer-Weltmeisterin), Samet Gümü? (Box-Goldmedaillengewinner) und ?lkin Ayd?n (Volleyball-Nationalmannschaft) zu inspirieren, die globale Gemeinschaft dazu zu bewegen, die Zukunft der Kryptowährung anzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter: Website (https://www.bitget.com/en/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com) Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können erheblichen Schwankungen unterliegen. Anlegern wird empfohlen, nur Mittel zu nutzen, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass finanzielle Ziele nicht erreicht werden und die Hauptinvestition nicht zurückerlangt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollten sorgfältig berücksichtigt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für eventuell entstandene Verluste. Nichts in diesem Dokument sollte als Finanzberatung ausgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen (https://www.bitget.com/support/articles/360014944032-terms- of-use). Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0f2ea8b-9246-40f2-a7f4- 0805abd9cfd5 °