Bei Veltins rückt ein Gründernachfahre in die Chefetage

MESCHEDE-GREVENSTEIN (dpa-AFX) - Bei der Brauerei Veltins rückt ein Familienmitglied in die Geschäftsführung. Der 35-jährige Braumeister Fabian Veltins werde zum 1. Juli zum Marketing-Geschäftsführer ernannt, wie das Unternehmen in Meschede mitteilte. Damit macht er den nächsten Schritt hin zur Leitung der Firma. Fabian Veltins ist Neffe von Susanne Veltins, die zum Jahreswechsel mit Mitte 60 aus der Geschäftsführung ausgeschieden und nach wie vor alleinige Gesellschafterin ist. Sie hat keine Kinder.

Fabian Veltins ist seit drei Jahren für die Brauerei tätig, in verschiedenen Funktionen lernte er das Unternehmen kennen. Zuvor hatte er bei anderen Brauereien gearbeitet.

Firmenchef bleibt vorerst der langjährige Veltins-Manager Volker Kuhl (61). Perspektivisch könnte Fabian Veltins ihn beerben. Vor einem Jahr hatte Fabian Veltins der dpa gesagt: "Es ist mein Lebenstraum, die Brauerei Veltins eines Tages zu übernehmen." Seine Tante Susanne Veltins sagte damals: "Ich möchte ihm Zeit geben, sich in Ruhe in alle Bereiche einzuarbeiten." Die Brauerei Veltins hat mehr als 700 Beschäftigte, das Stammwerk ist in Meschede-Grevenstein im Hochsauerlandkreis (NRW).

Im Ranking des Branchenmagazins "Inside" der meistgetrunkenen Biermarken in Deutschland steht Veltins auf dem dritten Platz nach Krombacher und Bitburger. Das Unternehmen kam im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben auf einen Umsatz von 459 Millionen Euro, was ein Plus von 4,1 Prozent gewesen war. Mit 3,36 Millionen Hektolitern stellte die Brauerei so viel Bier her wie noch nie./wdw/DP/mis