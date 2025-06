Personalkarussell bei Ceconmy dreht sich weiter - Neuer AR-Chef

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der ehemalige Freenet-Chef und langjährige Ceconomy-Aufsichtsrat Christoph Vilanek wird neuer Vorsitzender des Kontrollgremiums der Holding von Media Markt und Saturn.

Aufsichtsratschef Thomas Dannenfeldt lege aus persönlichen Gründen sein Mandat an der Spitze des Gremiums per Ende Juli nieder, teilte Ceconomy am Montag mit. Vilanek sei in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung bereits zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Er trete den Posten Ende Juli an.

Vilanek kennt die Düsseldorfer Holding gut, er sitzt seit Mai 2019 im Aufsichtsrat. Der Mobilfunkkonzern Freenet ist zudem mit 6,7 Prozent an Ceconomy beteiligt. Vilanek war Anfang des Monats bei Freenet ausgeschieden und hat damit mehr Zeit.

Ceconomy hatte erst im April den langjährigen Chef Karsten Wildberger verloren. Der Manager wechselte als Digitalminister ins Kabinett von Bundeskanzler Friedrich Merz. Interims-Chef ist nun Ex-Finanzvorstand Kai-Ulrich Deissner. Vilanek kann als neuer Aufsichtsratschef nun an einer endgültigen Lösung dieser Personalie arbeiten.

