Selenskyj plant Gespräche mit Trump über Waffenankäufe

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angekündigt, bei einem möglichen Treffen mit US-Präsident Donald Trump über den Erwerb neuer Waffensysteme für die Ukraine zu sprechen.

"Eines der Themen, die ich mit Präsident Trump während des Treffens besprechen werde, ist das Verteidigungspaket, das die Ukraine bereit ist zu kaufen", sagte Selenskyj am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen in Wien.

Selenskyj nimmt am Dienstag am G7-Gipfel in Kanada teil, wo er auf ein bilaterales Gespräch mit Trump am Rande des Treffens hofft. Neben sicherheitspolitischen Fragen will der ukrainische Präsident auch die Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte sowie eine mögliche Preisobergrenze für russisches Öl zur Sprache bringen.

Der Besuch in Wien markiert Selenskyjs ersten Staatsbesuch in Österreich seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Olena Selenska. Im Rahmen des Treffens unterzeichneten beide Länder Absichtserklärungen zur Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

Militärische Unterstützung könne Österreich aufgrund der Neutralität und der eigenen sicherheitspolitischen Lage derzeit nicht leisten, betonte Van der Bellen. Das österreichische Bundesheer befinde sich selbst im Aufbauprozess. Österreich engagiere sich jedoch in anderen Bereichen, etwa bei der medizinischen Versorgung und der Energieinfrastruktur.

(Bericht von Yuliia Dysa und Alexandra Schwarz-Goerlich; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)