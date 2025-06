EQS-Media / 17.06.2025 / 11:10 CET/CEST



CTS EVENTIM gründet Media House – Dr. Marc Schumacher übernimmt Aufbau und Führung

Hamburg, 17.06.2025 – CTS EVENTIM, Europas Nummer eins in Ticketing und Live Entertainment und Nummer zwei weltweit, gründet ein Media House, um neue Potenziale in Vermarktung, Reichweite und Content-Erlebnis zu erschließen. Als Senior Vice President EVENTIM Media House verantwortet der erfahrene Marken- & Medienmanager Dr. Marc Schumacher ab dem 1. Juli 2025 den Aufbau und späteren Betrieb der neuen Unit. Er berichtet an Klaus-Peter Schulenberg, CEO CTS EVENTIM.

Mit dem Media House etabliert CTS EVENTIM eine neue Core-Unit, in der Marketing-Kompetenzen und mediales Know-how unter einem Dach gebündelt werden. Als kreativer Hub wird das Media House unter anderem Künstlern und Veranstaltern mit maßgeschneiderten Marketingstrategien zu noch mehr Reichweite und Sichtbarkeit verhelfen. Gleichzeitig dürfen sich Fans auf exklusive Inhalte und neue Formate freuen. Darüber hinaus leistet das Media House einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung und Internationalisierung der EVENTIM-Brand.

Nach Abschluss seines Betriebswirtschaftsstudiums startete Dr. Marc Schumacher seine berufliche Laufbahn 2001 beim Fashion-Anbieter Breuninger. Parallel dazu absolvierte er seinen MBA und promovierte an der Leipzig Graduate School of Management, bevor er 2008 als Chief Retail Officer zur Tom Tailor Group nach Hamburg wechselte. 2015 wurde er Geschäftsführer des Brand- und Retailspezialisten LIGANOVA und betreute dort unter anderem die Marken Mercedes-Benz, Adidas, Nespresso und Chanel. 2021 wurde Dr. Marc Schumacher zum CEO der Brand Experience-Agentur AVANTGARDE ernannt, zu deren Kunden unter anderem Top-Brands wie Porsche, Bose und Lufthansa gehören.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: „Ich freue mich sehr, Marc bei CTS EVENTIM willkommen zu heißen. Mit dem Media House schaffen wir eine neue, strategisch wichtige Unit, die unsere Marketingkompetenz weiter ausbaut und unsere Position im Markt nachhaltig stärkt. Marc bringt umfassende Erfahrung aus führenden Unternehmen und Agenturen mit und verbindet kreatives Gespür mit einem ausgeprägten Unternehmergeist. Mit seinem Know-how wird er entscheidende Impulse für die Weiterentwicklung unserer Marke setzen und die Sichtbarkeit von EVENTIM im kulturellen und gesellschaftlichen Raum maßgeblich steigern.“

Dr. Marc Schumacher: „Ich danke Klaus und dem Vorstand für das Vertrauen und freue mich riesig auf diese spannende Aufgabe. Das Media House bietet die Chance, großartigen Content zu entwickeln und dabei aus nahezu unendlichen Möglichkeiten zu schöpfen. Ich bin hochmotiviert, ein neues Team aufzubauen und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen bei EVENTIM den Grundstein für eine grandiose Zukunft zu legen.“

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – stationär, online und mobil. Laut dem „Global Promoter Ranking 2024“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2024 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,8 Mrd. Euro.

