Brandanschläge auf Transporter von Amazon und Telekom in Berlin

Frankfurt (Reuters) - Bei Brandanschlägen in Berlin sind am Dienstag mehrere Dutzend Fahrzeuge der Deutschen Telekom und eines anderen Unternehmens in Flammen aufgegangen.

Der Bonner Konzern bestätigte am Dienstag eine entsprechende Polizeimeldung, wollte aber keine weiteren Details nennen. Den Behörden zufolge gehörten einige der Fahrzeuge zu einem Versand-Dienstleister. Wegen des Verdachts auf eine politisch motivierte Tat sei der Staatsschutz eingeschaltet worden.

Die Zeitung "BZ" berichtete, dass neben den Telekom-Fahrzeugen auch Transporter des Online-Händlers Amazon zerstört wurden. Der US-Konzern war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen. Eine anonyme "antimilitaristische" Gruppe habe sich zu der Tat bekannt, schrieb die "BZ" weiter. Vor wenigen Wochen waren in einem Gewerbegebiet am Rande der Hauptstadt zahlreiche Kleintransporter eines Logistik-Unternehmens, das für Amazon und die Deutsche Post arbeitet, ausgebrannt.

