IRW-News: Mogotes Metals Inc.: Mogotes Metals gibt Abschluss der ersten Tranche und Aufstockung der Privatplatzierung bekannt

16. Juni 2025 - Toronto, Ontario - Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) - https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-ceo-insight-on-trench-results-at-cruz-del-sur-and-stockwork-hills/ - ("Mogotes" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 2. Juni 2025 die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung durch die Emission von 35.660.000 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,20 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt 7.132.000 $ (das "Angebot").

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine "Stammaktie") und einem halben Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein ganzer Optionsschein, ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,40 $ pro Stammaktie für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren nach Abschluss des Angebots.

Der Abschluss weiterer Tranchen des Angebots wird in Kürze erwartet und unterliegt der behördlichen Genehmigung, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die mit der Familie Braun verbundene Zeichnung, deren Prüfungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

In Verbindung mit dem Abschluss der ersten Tranche des Angebots zahlte das Unternehmen bestimmten berechtigten Personen eine Barprovision in Höhe von 99.600 $ und gab 350.000 Stammaktien anstelle einer Barprovision aus.

Darüber hinaus hat das Unternehmen aufgrund der starken Investorennachfrage den Umfang des Angebots auf bis zu 110.000.000 Einheiten (jeweils eine "Einheit") mit einem Gesamterlös von bis zu 22.000.000 $ brutto erhöht.

Alle Wertpapiere, die im Rahmen der ersten Tranche des Angebots emittiert werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Datum der Emission und den Weiterverkaufsregeln der geltenden Wertpapiergesetze. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für die Finanzierung der Explorationsprogramme des Unternehmens und die Erschließung des unternehmenseigenen Grundstücks Filo Sur sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. Das Vorzeigeprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang des gleichen N-S verlaufenden Gürtels wie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo Del Sol - Aurora und NGEx Minerals Lunahuasi und Los Helados.

