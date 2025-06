Schweiz verurteilt Bank Pictet in Geldwäsche-Fall

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Schweiz hat die Bank Pictet und einen ehemaligen Mitarbeiter in einem brasilianischen Geldwäsche-Fall bestraft.

Die Bundesanwaltschaft verurteilte einen ehemaligen Kundenberater wegen schwerer Geldwäsche zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Die Bank müsse eine Geldbuße von zwei Millionen Franken bezahlen, weil sie nicht alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehrungen getroffen habe, um eine solche Straftat zu verhindern.

Die Verurteilung erfolgte im Rahmen einer Reihe von Strafverfahren, die die Bundesanwaltschaft im Zusammenhang mit einer internationalen, mehrheitlich von Brasilien ausgehenden Korruptionsaffäre eröffnet hatte. Die Affäre, in die der staatliche Erdölkonzern Petrobras verwickelt war, warf Wellen bis in die Schweiz.

Die Strafuntersuchung habe ergeben, dass der ehemalige Pictet-Vermögensverwalter zwischen Juni 2010 und Mai 2013 insgesamt 54 Überweisungen in der Höhe von insgesamt über 4,1 Millionen Dollar von einem Konto bei der Bank auf andere Konten in der Schweiz und im Ausland abgesegnet hatte. Das Konto bei der Bank sei im Namen einer Offshore-Gesellschaft eröffnet worden, wirtschaftlich Berechtigter sei ein Petrobras-Angestellter gewesen. Die abgebuchten Beträge stammten von Bestechungsgeldern, die ein Mittelsmann im Rahmen von Verträgen mit Petrobras über die Vercharterung und den Betrieb von Ölplattformen an den Angestellten bezahlt hatte. Für die Weiterleitung der Bestechungsgelder habe der Mittelsmann auf Namen von Offshore-Gesellschaften lautende Bankkonten in der Schweiz benutzt, von denen eines bei Pictet eröffnet worden war.

Sowohl der ehemalige Vermögensverwalter als auch die Bank hätten erklärt, auf eine Einsprache zu verzichten. Damit sei das Urteil rechtskräftig, teilte die Behörde mit. Pictet bestätigte, dass diese Angelegenheit abgeschlossen sei. Die Verfügung stelle weder ein Schuldeingeständnis noch eine Haftungsübernahme dar.

