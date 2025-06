TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Juni 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 18. Juni 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung in Köln 10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung in Donaueschingen 10:30 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung in Berlin 11:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung in München 13:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 USA: Comcast, Hauptversammlung CHE: Givaudan, Pre-close Roundtable Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 5/25 01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 4/25 08:00 DEU: Baugenehmigungen 4/25 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 4/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q1/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/25 08:00 GBR: Einzelhandelspreise 5/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid 10:00 EUR: Leistungsbilanz 4/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung) 20:00 USA: Fed-Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE 09:30 EUR: Keynote-Rede von EZB-Direktor Frank Elderson auf der SRB Legal Conference 2025 "Bankkrisen - Recht, Politik und Praxis: Europäische und globale Perspektiven" in Brüssel, Belgien 10:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Rechtsstreit um Discounter-Werbung mit Preisermäßigung, Karlsruhe 11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2025, Dresden 17:00 EUR: EZB-Chefvolkswirt Lane führt Keynote-Sitzung auf der 9. jährlichen Makroprudenziellen Konferenz der Deutschen Bundesbank, der De Nederlandsche Bank, der Zentralbank von Irland und der Sveriges Riksbank in Amsterdam, Niederlande 19:30 DEU: Podiumsdiskussion Deutsche Bank zu «Bits & Bargeld - wie bezahlen wir morgen?», u. a. mit Finanzministerin Silke Schneider RUS: Internationales Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF), St. Petersburg

