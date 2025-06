EQS-News: Kontron und congatec unterzeichnen Term Sheet über den Einstieg von congatec bei JUMPtec

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

Kontron und congatec unterzeichnen Term Sheet über den Einstieg von congatec bei JUMPtec



18.06.2025

Linz/München, 18. Juni 2025 – Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, und die congatec GmbH, ein führender Anbieter von Embedded- und Edge-Computing-Technologie, haben heute ein Term Sheet unterzeichnet, wonach congatec mittels Kapitalerhöhung die Mehrheit an der Kontron-Tochter JUMPtec erwerben würde. Das Term Sheet legt noch nicht finalisierte Grundzüge einer solchen Beteiligung fest.

Wie bereits am 14. Mai 2025 bekanntgegeben, haben Kontron und congatec, ein Portfoliounternehmen von DBAG (Deutsche Beteiligungs AG) Fund VIII, eine Herstellerkooperation für Computer-on-Modules (COM) gestartet sowie Gespräche über eine Kapitalbeteiligung von congatec an jumptec aufgenommen. congatec hat aus Gründen einer effizienten Transaktionsgestaltung bereits letzte Woche eine Kartellanmeldung in Deutschland und Österreich vorgenommen, obwohl noch keine finale Einigung und Vertragsdokumentation vorliegt. Im Falle der erfolgreichen Umsetzung wird sich congatec mit einer Mehrheit an JUMPtec sowie an der Kontron America Modules, LLC beteiligen. Dabei könnte Kontron einen Gewinn voraussichtlich im höheren zweistelligen Millionenbereich im Rahmen der Entkonsolidierung realisieren. Die exakte Höhe kann beim heutigen Verhandlungsstand noch nicht abgeschätzt werden. JUMPtec erwirtschaftete 2024 etwa EUR 90 Mio. Mit der Finalisierung der Vertragsverhandlungen könnte in den in den nächsten Wochen gerechnet werden.

Die Kontron-Tochter JUMPtec GmbH und die congatec GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Beteiligungs AG, sind Entwickler von COMs für Embedded Computing (COMexpress, COM-HPC, SMARC, Q7). Mitte Mai haben beide Unternehmen bereits eine Vereinbarung zur verstärkten Zusammenarbeit beschlossen, wobei die Kontron Gruppe das Supply Chain Management, die Produktion und die Logistic für die fabless congatec - Gruppe übernehmen soll. Aufgrund der Ähnlichkeit der COM-Module und höherer Volumina rechnen sowohl Kontron als auch congatec mit Kostenvorteilen und werden in der Lage sein, die Auswirkungen der derzeitig fluiden Zollentwicklung, insbesondere in den USA, aufgrund der dortigen Produktionsstätten von Kontron aktiv zu steuern. Diese Entwicklung ist auch das Ergebnis der Strategie von congatec, angesichts des internationalen Handels und der wachsenden Kundennachfrage aus geopolitischen Gründen einen Local-for-Local-Ansatz zu verfolgen. Kontron kann damit einerseits seine Fertigungsstätten besser auslasten, andererseits in ihren Systemprodukten auf ein breiteres technologisches Portfolio der gemeinsamen Beteiligung zurückgreifen.

Beide Unternehmen sind bekannt für höchste Qualitätsstandards und eine breite und innovative Technologie-Roadmap mit leistungsstarken Partnerschaften mit Intel, AMD, Qualcomm und NXP.

Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.



Über congatec

congatec ist ein weltweit führender Anbieter von hochperformanten Hard- und Software-Bausteinen für Embedded- und Edge-Computing-Lösungen auf Basis von Computer-on-Modules (COMs). Diese fortschrittlichen Computermodule steuern Systeme und Geräte in Branchen wie Industrieautomation, Medizintechnik, Robotik, Telekommunikation und mehr. Die hochperformante aReady. Ökosysteme vereinfachen und beschleunigen die Lösungsentwicklung, von COM bis zur Cloud. Dieser anwendungsfertige Ansatz kombiniert COMs mit Diensten und anpassbaren Technologien, die bahnbrechende Fortschritte in den Bereichen Systemkonsolidierung, IoT, Sicherheit und künstliche Intelligenz ermöglichen. Unterstützt von seinem Mehrheitsaktionär, dem DBAG Fund VIII – einem deutschen Mittelstandsfonds, der sich auf das Wachstum von Industrieunternehmen konzentriert – verfügt congatec über die finanzielle Unterstützung und M&A-Expertise, um von wachsenden Marktchancen zu profitieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.congatec.com



