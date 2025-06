IRW-News: Karbon-X Corp: Karbon-X vergrößert seine globale Reichweite mit Aufnahme der Tätigkeit im Rahmen des EU-Emissionshandels

IRW-PRESS: Karbon-X Corp: Karbon-X vergrößert seine globale Reichweite mit Aufnahme der Tätigkeit im Rahmen des EU-Emissionshandels

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 18. Juni 2025 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, hat offiziell seine EU-Handelskonten eröffnet und die Tätigkeit innerhalb des Emissionshandelssystems der Europäischen Union (EU-EHS) aufgenommen. Damit kann Karbon-X Unternehmen, die unter dem EU-EHS reguliert werden, direkten Zugang zu EU-Emissionszertifikaten (EU Allowances/EUAs) bieten, was die Kapazitäten des Unternehmens auf dem Markt für den rechtlich vorgeschriebenen Emissionsausgleich stärkt.

Die neuen Dienstleistungen werden von der Karbon-X-Niederlassung in Madrid aus angeboten, die mit einem Team aufwartet, das über Fachkenntnisse in den Bereichen Emissionsmarktmechanismen, rechtliche Rahmenbedingungen und sektorspezifische Compliance-Strategien, insbesondere in der Schifffahrts- und anderen transportbezogenen Industrien, verfügt.

Der Eintritt von Karbon-X in das EU-EHS erfolgt vor dem Hintergrund seines beständigen Wachstums in Nordamerika und spiegelt das strategische Engagement des Unternehmens wider, integrierte Lösungen für die globalen Märkte für die vorgeschriebene und freiwillige Verringerung von CO2-Emissionen zu liefern. Mit Erreichen dieses Meilensteins ist das Unternehmen in der Lage, Kunden, die sich in einem immer komplexeren regulatorischen Umfeld bewegen, mit qualitativ hochwertigen Instrumenten für den Emissionsausgleich und entsprechenden Beratungsleistungen zu unterstützen.

Die Expansion in das EU-EHS ist eine natürliche Entwicklung unserer Strategie, so Chad Clovis, CEO von Karbon-X. Unser Ziel war es schon immer, unseren Kunden dort zu begegnen, wo sie sind, und zwar über verschiedene Rechtsprechungen und Regulierungssysteme hinweg. Mit unserer Infrastruktur in Europa können wir ein breiteres Spektrum an Compliance-Anforderungen mit dem gleichen Fokus auf Transparenz, Integrität und messbare Ergebnisse erfüllen.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) ist ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen und Ausgleichszertifikaten. Das Unternehmen verwaltet den gesamten Lebenszyklus von Emissionsgutschriften - von der Entwicklung von Projekten über die Quantifizierung von Emissionen und Validierung durch Dritte bis zur Ausgabe von Gutschriften und dem Vertrieb auf dem Markt.

Karbon-X ist in mehreren Regionen und Sektoren tätig und unterstützt sowohl vorgeschriebene als auch freiwillige Maßnahmen zur Verringerung von CO2-Emissionen. Seine Leistungen umfassen die Analyse von Emissionsdaten, die Ausrichtung an Vorschriften, die Vermarktung von Gutschriften und die digitale Infrastruktur für die Nachverfolgung und Berichterstattung.

Im Mittelpunkt der Tätigkeit von Karbon-X stehen Transparenz und eine für alle Parteien nutzbringende Zusammenarbeit; dabei wird die Einhaltung anerkannter internationaler Standards und akkreditierter Prüfstellen sichergestellt.

