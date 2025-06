Merz: "Vorsichtig optimistisch" bei Ukraine nach G7-Gipfel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kananaskis (Reuters) - Kanzler Friedrich Merz hat sich gegen Ende des G7-Gipfels in Kanada vorsichtig optimistisch geäußert, dass man mehr Druck auf Russland ausüben könne.

Mit Blick auf die Sitzung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im kanadischen Kananaskis sagte Merz am Dienstag, dass es in den Beratungen der wichtigsten Industriestaaten darum gegangen sei, wie man Russland an den Verhandlungstisch bekomme. "Wir haben verschiedene Optionen besprochen. Es bleibt dabei, wir werden die Ukraine weiter militärisch unterstützen", sagte Merz. "Darüber gibt es einen Konsens, nicht nur in der Europäischen Union, sondern auch in der Gruppe der G7", fügte er in Anspielung auf die USA hinzu.

US-Präsident Donald Trump wurde am Dienstag nach seiner vorzeitigen Abreise wegen der Entwicklung im Nahen Osten von US-Finanzminister Scott Bessent vertreten. "Ich gehe mit dem vorsichtigen Optimismus zurück nach Deutschland, dass es auch in Amerika in den nächsten Tagen die Entscheidungen geben wird, weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen", sagte Merz.

Trump hatte am Montag gesagt, dass er den Weg von Sanktionen generell kritisch sehe. Man habe mit der US-Regierung nochmal über die verschiedenen Möglichkeiten weiterer Sanktionen gesprochen, sagte Merz. "Es bleibt dabei, Russland hat es allein in der Hand, diesen Krieg zu beenden", betonte der Kanzler. Angesichts neuer russischer Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine sagte Merz, dass er hoffe, dass die Geschlossenheit der G7-Staaten "jetzt auch noch einmal ein klares Signal" gesetzt habe.

