US-Notenbank senkt Konjunkturprognose für dieses Jahr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet in diesem Jahr mit einem geringeren Wirtschaftswachstum. Für dieses Jahr geht die Zentralbank nur noch von einem Plus von 1,4 Prozent aus. Bei der vorigen Prognose im März hatte die Fed ihre Konjunkturerwartung bereits ebenfalls nach unten korrigiert, damals auf ein Plus von 1,7 Prozent.

Die Fed rechnet nun in diesem Jahr auch mit einer höheren Inflationsrate von 3,0 Prozent. Im März war sie noch von einer Teuerungsrate von 2,7 Prozent ausgegangen./jbz/DP/he