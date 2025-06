Israelischer Ex-Minister hofft auf US-Unterstützung

TEL AVIV/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ehemalige israelische Verteidigungsminister Joav Galant hofft im Krieg gegen den Iran auf militärische Unterstützung aus den USA. Nur die US-Luftwaffe habe die Kapazitäten, die unterirdische iranische Atomanlage Fordo zu zerstören, schrieb Galant in einem gemeinsamen Editorial mit dem US-Historiker Niall Ferguson in "The Free Press". "Jetzt können die Vereinigten Staaten mit einem einzigen Einsatz ihrer unübertroffenen militärischen Stärke den Krieg verkürzen, eine weitere Eskalation verhindern und die größte Bedrohung für die Stabilität im Nahen Osten beenden."

Dies sende auch ein Signal an andere autoritäre Staaten, die den Iran unterstützten, "dass die amerikanische Abschreckung zurückgekehrt ist", hieß es in dem Editorial weiter. Mit der Zerstörung der Anlage würde US-Präsident Donald Trump ein neues Gleichgewicht im Nahen Osten schaffen und die amerikanische Führungsrolle wiederherstellen./czy/DP/he