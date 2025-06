Israels Streitkräfte melden Raketenangriff aus dem Iran

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die iranischen Streitkräfte haben nach israelischen Angaben erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Es werde versucht, die Geschosse abzufangen, teilte das Militär mit. In mehreren Teilen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst. Die Bevölkerung war aufgerufen, sich in Schutzräumen in Sicherheit zu bringen.

Kurz nach dem Angriff konnten die Menschen in den betroffenen Gebieten die Schutzräume wieder verlassen. Zunächst gebe es keine Berichte über Verletzte, zitierte die Zeitung "The Times of Israel" den Rettungsdienst Magen David Adom.

Zuvor hatte Israel eigenen Angaben zufolge mehr als 20 Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran angegriffen. Darunter waren demnach Fertigungsanlagen für Uran-Zentrifugen und Raketenfabriken. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Seit Beginn des Krieges wurden im Iran laut dem Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA insgesamt 585 Menschen getötet, davon mindestens 239 Zivilisten. Die Organisation beruft sich auf offizielle Angaben und lokale Berichte. In Israel kamen bislang 24 Menschen ums Leben, allesamt Zivilisten./dde/DP/zb