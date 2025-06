Norwegens Notenbank senkt Leitzins überraschend

OSLO (dpa-AFX) - Die norwegische Notenbank hat unerwartet ihre Geldpolitik gelockert. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent reduziert, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Volkswirte hatten hingegen einen unveränderten Zins erwartet. Die Notenbank stellt zudem weitere Zinssenkungen in Aussicht. Es ist die erste Zinssenkung seit der Pandemie im Mai 2020.

"Die Inflation ist seit der geldpolitischen Sitzung im März zurückgegangen, und die Inflationsaussichten für das kommende Jahr deuten auf eine niedrigere Inflation hin als bisher erwartet", sagte Gouverneurin Ida Wolden Bache. "Eine vorsichtige Normalisierung des Leitzinses wird den Weg für eine Rückkehr der Inflation zu den Zielwerten ebnen, ohne die Wirtschaft mehr als nötig zu bremsen."

Norwegen hatte im Gegensatz zur Europäischen Zentralbank ihre Zinsen zuletzt nicht gesenkt. Die stark von der Öl- und Gasförderung geprägte norwegische Wirtschaft entwickelte sich sehr robust.

Nach der Zinssenkung gab die Krone zu allen wichtigen Währungen nach. Die Renditen von norwegischen Staatsanleihen gerieten deutlich unter Druck./jsl/jha/