Pressestimme: 'Junge Welt' zu Merz' Äußerung

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Merz' Äußerung:

"Wer der ZDF-Stichwortgeberin Diana Zimmermann für die Vokabel "Drecksarbeit" dankt und Israel dafür, dass es die im Iran mit Bomben und Raketen wie Kloputzen oder Hintern abwischen "erledigt", weiß, dass er sich auf Zimmermanns Speichelei verlassen kann, und: Er darf seinem rassistischen Hass, seinen Mordgelüsten und der Unterstützung für den wegen Völkermords gesuchten Netanjahu freien Lauf lassen. Das hat in vielen Teilen der Welt aufklärerische Wirkung über die neuste Gestalt des deutschen Imperialismus. Danke, Merz! Denn "Drecksarbeit" enthält: den Iran in Schutt und Asche bomben - na und? Außer verständnisvollem "So etwas denkt man, aber sagt es nicht, Herr Merz" kommt im deutschen Zentrum der ideologischen Reaktion nichts. Man ist schließlich zivilisiert im Gegensatz zu Iranern, Palästinensern, Russen und anderen Gruppierungen minderen Menschenrechts."/DP/jha