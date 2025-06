Berichte: Israelischer Angriff auf iranische Hafenstadt Buschehr

TEHERAN (dpa-AFX) - Israel soll iranischen Berichten zufolge die Hafenstadt Buschehr angegriffen haben. In der Großstadt am Persischen Golf sei die Luftabwehr aktiviert worden, berichtete das iranische Nachrichtenportal "Ruydad24". Informationen zum Ziel des Angriffs waren zunächst nicht bekannt. In den sozialen Medien berichteten Nutzer über einen Angriff auf eine Luftwaffenbasis am Flughafen in Buschehr. In der Hafenstadt befindet sich das einzige Atomkraftwerk Irans./arb/DP/nas