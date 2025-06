CHiQ fesselt ein globales Publikum mit Smart Living-Innovation bei den Terra Wortmann Open 2025

EQS Newswire / 20.06.2025 / 15:45 CET/CEST



BERLIN (DEUTSCHLAND) - Media OutReach Newswire – 20. Juni 2025 – Nach dem Erfolg der ersten Partnerschaft ist CHiQ, die bahnbrechende Marke für Smart Home-Technologie, am 14. Juni im zweiten Jahr als offizieller Partner der Terra Wortmann Open 2025 in Halle aufgetreten. Dabei zeigte das Unternehmen, wie sich der von ChiQ verfolgte Ansatz ‚Smart with Style' reibungslos in erstklassige Sportunterhaltung integrieren lässt.





In diesem Jahr war die Präsenz von ChiQ in jeden Aspekt des Terra Wortmann-Turniers eingebunden. Vom auffälligen Markenlogo am Hauptveranstaltungsort bis hin zu den immersiven, auf das Publikum zugeschnittenen Erlebnisbereichen verkörperte CHiQ auf dynamische und einnehmende Weise einen jugendlichen Geist und ein unermüdliches Engagement für Spitzenleistungen. Die VIP-Lounge von ChiQ präsentierte QLED-Smart TVs der nächsten Generation, die eine kristallklare Übertragung des Turniers ermöglichen und ein passives Zuschauen in ein aufregendes sensorisches Erlebnis verwandeln.Das Herzstück der Ausstellung, die revolutionäre 10 KG ColorLuxe-Waschmaschine von CHiQ, sorgte mit ihrer schlanken, ästhetischen und intuitiven Schnittstelle und ihrem umfassenden Leistungsspektrum für ständigen Zulauf. Die Besucher konnten aus erster Hand erleben, wie die Smart Living-Philosophie von ChiQ eine komplexe Technologie in elegante, benutzerfreundliche Lösungen umsetzt.CHiQ verstärkte die Wirkung des Turniers durch strategische Partnerschaften mit Influencern in ganz Europa. Hierbei arbeitete CHiQ mit bekannten Persönlichkeiten aus der Sport- und Modebranche zusammen, um attraktive Social Media-Inhalte anzubieten. Durch die Nutzung dieser dynamischen, Kurzvideos wandte sich die Marke an ein jüngeres Publikum und etablierte sich als Symbol für modernen Lifestyle und technologischen Fortschritt.Gleichzeitig mit dem Turnier erfolgte die bahnbrechende Zusammenarbeit von ChiQ mit Ochama, der führenden europäischen E-Commerce-Plattform, zum Start der exklusiven „CHiQ Super Brand Days"-Kampagne. Diese strategische Partnerschaft geht über ein traditionelles Co-Branding hinaus und eröffnet neue Wege für die Marktpenetration von ChiQ in Europa, während sie gleichzeitig innovative Standards für integrierte Marketingansätze setzt.Die Partnerschaft zeigt den Einsatz von ChiQ dafür, fortschrittliche Smart Home-Technologie durch etablierte Einzelhandelsnetze und optimierte Kundenkontaktpunkte für europäische Haushalte zugänglich zu machen.Im Anschluss an seine erfolgreiche Partnerschaft mit dem deutschen Porsche Tennis Grand Prix im Mai setzt CHiQ die Stärkung seiner Marktpenetration in Europa durch strategische Sportmarketing-Initiativen fort, um die Grenzen des Markeneinflusses zu erweitern. Von aufregenden Wettkämpfen auf dem Tennisplatz bis hin zu futuristischen Smart Living-Erlebnissen von ChiQ bei den Ausstellungsorten: Die Marke bietet durchgehend innovative Erfahrungen, die bei den europäischen Verbrauchern gut ankommen. In der Zukunft wird CHiQ seine globale Vision weiterhin mit lokalisierter Umsetzung kombinieren und die starke verbindende Wirkung des Sports nutzen, um seine Markenphilosophie „Smart With Style" in den Alltag der Verbraucher einzubinden und gleichzeitig das grenzenlose Potenzial der Marke zu erschließen.Hashtag: #CHiQ

