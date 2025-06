IRW-News: Spark Energy Minerals: Spark stößt auf 3.712 ppm Lithium in Cruzeta und 118 ppm in Água Branca und treibt die Bohrplanung in Brasiliens Lithium Valley voran

IRW-PRESS: Spark Energy Minerals: Spark stößt auf 3.712 ppm Lithium in Cruzeta und 118 ppm in Água Branca und treibt die Bohrplanung in Brasiliens Lithium Valley voran

VANCOUVER, BC / 20. Juni 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. (Spark oder das Unternehmen) (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (FWB: 8PC) freut sich, ein Update zu den laufenden Explorationsarbeiten auf seinem Vorzeigeprojekt Arapaima in Brasiliens Lithium Valley bereitzustellen.

Positive Analyseergebnisse von 16 Gesteinssplitter- und 46 Bachsedimentproben, die kürzlich von SGS Laboratories in Belo Horizonte eingangen sind, verstärken Spark Energys Fokus auf die Weiterentwicklung seiner drei vorrangigen Lithiumziele - Cruzeta, Água Branca und Grota do Maquém - in Richtung Diamantkernbohrungen im dritten Quartal 2025. Das Unternehmen treibt auch sein aufstrebendes REE-Ziel bei Caladão voran.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80078/SPRK_062025_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Lage der Konzessionsgebiete auf dem Projekt Arapaima von Spark Energy Minerals in Brasiliens Lithium Valley im Verhältnis zu den Gebieten von Mitbewerbern (links) und die Lage der vorrangigen Lithium- und REE-Ziele des Unternehmens (rechts).

Diese Ergebnisse bestätigen erneut das starke Lithiumpotenzial unseres Projekts Arapaima, kommentierte Eugene Hodgson, CEO von Spark. Das Ergebnis von 3.712 ppm Lithium im Gestein bei Cruzeta ist unser bisher höchster Wert und wird durch wichtige Indikatorelemente unterstützt, die auf entwickelte LCT-Pegmatite hinweisen. Der Wert von 118 ppm Lithium, den wir in Flusssedimenten bei Água Branca ermittelt haben unterstreicht die bezirksweiten Möglichkeiten.

Mit den für das 3. Quartal 2025 geplanten Diamantkernbohrungen beschleunigen wir die genauere Eingrenzung von Zielen. Brasiliens Lithium Valley entwickelt sich schnell zu einem weltweit bedeutenden Gebiet für kritische Mineralien und Spark befindet sich in guter Position an der Spitze dieser Entdeckungsphase.

Gesteinssplitterergebnisse aus dem Ziel Cruzeta

Spark Energy meldet vielversprechende Ergebnisse für 16 Gesteinssplitterproben, die zu Erkundungszwecken aus Pegmatitausbissen auf dem neu identifizierten Ziel Cruzeta entnommen wurden und stark anomale Lithiumgehalte (Spitzengehalt von 3.712 ppm Lithium) lieferten. Dies ist der höchste einzelne Lithiumgehalt einer Gesteinsplitterprobe, der seit Beginn des Feldprogramms im November 2024 gemeldet wurde. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Gesteinssplitterproben von Natur aus selektiv sind und möglicherweise nicht den wahren Gehalt oder das wahre Ausmaß der Mineralisierung im Konzessionsgebiet widerspiegeln.

Die Pegmatite bei Cruzeta weisen außerdem stark anomale Gehalte von Zinn (Spitzengehalt von 372 ppm Sn), Niob (Spitzengehalt von 559 ppm Nb), Tantal (Spitzengehalt von 87 ppm Ta), Gallium (Spitzengehalt von 158 ppm Ga), Scandium (Spitzengehalt von 83 ppm Sc), Cäsium (Spitzengehalt von 267 ppm Cs) und Beryllium (Spitzengehalt von 8 ppm Be) auf. Wichtig ist, dass die Proben ein Kalium/Rubidium-(K/Rb)-Verhältnis von nur 13 aufweisen, was auf hochentwickelte LCT-Pegmatite hinweist, die typischerweise mit Lithiumhöffigkeit assoziiert sind.*

*Das K/Rb-Verhältnis ist ein etablierter geochemischer Indikator, der zur Identifizierung und Priorisierung von fraktionierten Pegmatiten mit hohem Lithiumpotenzial verwendet wird. Verhältnisse unter 150 gelten als besonders günstig.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80078/SPRK_062025_DEPRcom.002.png

Tabelle 1. Analyseergebnisse fur Lithium und wichtige Indikatorelemente sowie Kalium/Rubidium-(K/Rb)-Verhältnisse der 16 kürzlich gemeldeten Gesteinssplitterproben aus Cruzeta.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80078/SPRK_062025_DEPRcom.003.png

Abbildung 2. Lage der stark anomalen Gesteinssplitterproben innerhalb des vorrangigen Ziels Cruzeta von Spark.

Ziel Água Branca - Ergebnisse der Flusssedimentprobenentnahme

Die Flusssedimentergebnisse aus dem vorrangigen Ziel Água Branca sind weiterhin vielversprechend, mit einem Spitzengehalt von 118 ppm Lithium in einem Teileinzugsbecken. Dieses Ergebnis stimmt mit den zuvor gemeldeten anomalen Gehalten überein und unterstreicht die allgemeine Höffigkeit des Gebiets (siehe NI 43-101-konformen technischen Bericht auf SEDAR+).

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der Flusssedimentproben vorläufiger Natur sind und Teil eines Explorationsprogramms in einem frühen Stadium sind. Diese Ergebnisse sind kein schlüssiger Beweis für die Wahrscheinlichkeit eines Mineralvorkommens und auch keine Garantie für zukünftige Entdeckungen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80078/SPRK_062025_DEPRcom.004.png

Abbildung 3. Lage der jüngsten Lithium- (118 ppm Li) und Indikatorelementanomalien in Flusssedimenten aus einem Teileinzugsgebiet innerhalb des vorrangigen Zielgebiets Água Branca von Spark.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80078/SPRK_062025_DEPRcom.005.png

Tabelle 2. Tabellarische Auflistung der Analyseergebnisse für Lithium und Indikatorelemente der 46 Flusssedimentproben. Alle Proben wurden der Einrichtung von SGS Geosol Laboratories in Belo Horizonte, Brasilien, zur Analyse vorgelegt. Die Proben wurden vorbereitet und nach dem Aufschmelzen mit Lithiumborat mittels der ICP-MS-Methode analysiert. Das typische Probengewicht betrug 0,5 bis 1,0 kg. SGS ist ein unabhängiges, ISO/IEC 17025-zertifiziertes Labor, das soweit bekannt keine Beziehung zu Spark Energy Minerals hat.

Fortschritte in Richtung Diamantkernbohrungen im 3. Quartal

Sparks geologisches Team konzentriert sich derzeit auf die detaillierten Kartierungen und Probenahmen, die erforderlich sind, um die Ziele für Diamantkernbohrungen innerhalb der drei vorrangigen Zielgebiete, die sich derzeit im Portfolio des Unternehmens befinden, zu verfeinern.

Gewährung von Optionen

Ferner freut sich Spark Energy Minerals bekannt zu geben, dass es bestimmten leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens insgesamt 500.000 Aktienoptionen (die Optionen) gewährt hat. Die Gewährung umfasst 300.000 Optionen für Insider des Unternehmens. Jede Option kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,10 $ ausgeübt werden. Die Optionen sind sofort ausübbar und unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Jonathan Victor Hill, BSc Hons, FAUSIMM, einem qualifizierten Sachverständigen (QP) im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und einem Direktor von Spark Energy Minerals Inc., geprüft und genehmigt. Herr Hill ist ein Direktor von Spark Energy Minerals und daher nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Batteriemetall- und Mineralvorkommen befasst und sich dabei insbesondere auf seine umfangreichen Beteiligungen in Brasilien konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithium- und REE-Projekt Arapaima, das sich über zusammengenommen 91.900 Hektar in Brasiliens berühmtem Lithium Valley erstreckt, eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region gewinnt weltweit zunehmend Anerkennung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden und positioniert Brasilien als einen entscheidenden Akteur in der globalen Energiewende.

