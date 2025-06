IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp erhöht Beteiligung an Anfield Energy

IRW-PRESS: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp erhöht Beteiligung an Anfield Energy

Corpus Christi, TX, 20. Juni 2025 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC") (- https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-uranium-market-analysis-and-insight-on-production-and-future-production-potential/ -) gibt bekannt, dass man 170.000.000 Stammaktien (die "Anfield-Aktien") von Anfield Energy Inc. ("Anfield") (TSX-V: AEC) durch eine private Vereinbarung zu einem Preis von 0,115 CAD (kanadische Dollar) pro Aktie für einen Gesamtbetrag von 19.550.000 CAD erworben hat.

Unmittelbar nach der Übernahme war das Unternehmen wirtschaftlicher Eigentümer von insgesamt 373.415.775 Anfield-Aktien und hatte die Kontrolle und Leitung über diese Aktien, was ungefähr 32,4 % der ausstehenden Anfield-Aktien auf nicht verwässerter Basis und ungefähr 37,6 % der ausstehenden Anfield-Aktien auf teilweise verwässerter Basis entspricht, wenn man von der Ausübung der 96.272.918 Aktienbezugsscheine von Anfield (die "Anfield-Warrants") ausgeht, die das Unternehmen zum Zeitpunkt der Übernahme hielt.

Unmittelbar vor der Übernahme war das Unternehmen Eigentümer von insgesamt 203.415.775 Anfield-Aktien und 96.272.918 Anfield-Warrants, was etwa 17,6 % der zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Anfield-Aktien auf nicht verwässerter Basis und etwa 24,0 % auf teilweise verwässerter Basis nach der Annahme der Ausübung aller vom Unternehmen gehaltenen Anfield-Warrants entsprach, sowie die Kontrolle und Leitung über diese Aktien. Jeder Anfield Warrant kann bis zum 12. Mai 2027 in eine Anfield-Aktie zu einem Preis von 0,18 CAD pro Aktie ausgeübt werden.

Die Anfield-Aktien wurden von der Gesellschaft zu Investitionszwecken erworben. Die Gesellschaft wird das Geschäft, die Aussichten, die finanzielle Lage und den potenziellen Kapitalbedarf von Anfield weiterhin beobachten. Abhängig von der Bewertung dieser und anderer Faktoren kann das Unternehmen von Zeit zu Zeit in der Zukunft seinen Besitz, seine Kontrolle oder seine Weisungsbefugnis in Bezug auf die Wertpapiere von Anfield direkt oder indirekt durch Markttransaktionen, private Vereinbarungen, Zeichnungen aus dem eigenen Bestand oder auf andere Weise verringern oder erhöhen, oder es kann in der Zukunft Pläne oder Absichten in Bezug auf andere Maßnahmen entwickeln, die in den Absätzen (a) bis (k) von Punkt 5 des Formulars 62-103F1 - Erforderliche Angaben gemäß den Frühwarnanforderungen - aufgeführt sind.

Der Erwerb erfolgte unter Berufung auf die "private agreement exemption" in Abschnitt 4.2 des National Instrument 62-104 - Take-Over Bids and Issuer Bids ("NI 62-104") auf der Grundlage, dass der Kauf der Anfield-Aktien nicht von insgesamt mehr als fünf Personen durchgeführt wurde, das Kaufangebot nicht generell allen Inhabern von Anfield-Aktien unterbreitet wurde und der Wert des vom Unternehmen für die Anfield-Aktien im Rahmen der Übernahme gezahlten Entgelts, einschließlich etwaiger Gebühren und Provisionen, nicht mehr als 115 % des gemäß NI 62-104 ermittelten Marktpreises der Anfield-Aktien zum Zeitpunkt der Übernahme betrug.

Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit der Übernahme gemäß National Instrument 62-103 - The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Requirements - einen Frühwarnbericht unter Anfields Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht. Um weitere Informationen oder eine Kopie dieses Berichts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Josephine Man, Chief Financial Officer, unter den unten angeführten Kontaktdaten.

Alle hierin enthaltenen Eigentumsanteile basieren auf der Anzahl der ausstehenden Anfield-Aktien zum 26. Mai 2025, die von Anfield in seiner Management's Discussion and Analysis für die drei Monate bis zum 31. März 2025 veröffentlicht wurden. Die Adresse des Hauptsitzes des Unternehmens in den USA ist 500 North Shoreline Boulevard, Suite 800N, Corpus Christi, Texas, 78401 und die Adresse des Hauptsitzes in Kanada ist 1188 West Georgia Street, Suite 1830, Vancouver, British Columbia, V6E 4A2. Der Hauptsitz von Anfield befindet sich in 4390 Grange Street, Suite 2005, Burnaby, British Columbia V5H 1P6.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas größter und am schnellsten wachsender Lieferant von Uran, das für die Erzeugung sicherer, sauberer und zuverlässiger Kernenergie benötigt wird. UEC treibt die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen ISR-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten und hochgradigen konventionellen Projekten in Kanada voran. Das Unternehmen besitzt drei ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese Produktionsplattformen sind durch lizenzierte zentrale Aufbereitungsanlagen verankert, die von einer Pipeline von ISR-Satellitenprojekten beliefert werden, darunter sieben, die bereits über die wichtigsten Genehmigungen verfügen. Im August 2024 wurde der Betrieb auf dem Projekt Christensen Ranch in Wyoming wieder aufgenommen und mit dem Hochfahren begonnen, wobei uranhaltiges Harz an die Irigaray-Anlage (Drehscheibe im Powder River Basin in Wyoming) geliefert wird. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbestände, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U(3) O8in den USA; (2) eine bedeutende Beteiligung an der Uranium Royalty Corp, dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in der westlichen Hemisphäre. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung geleitet.

Kontaktieren Sie Uranium Energy Corp Investor Relations unter:

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Informationen zur Börse:

NYSE American: UEC

WKN: AØJDRR

ISN: US916896103

Safe-Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung dar, die unter die durch diese Abschnitte und andere anwendbare Gesetze geschaffene Safe Harbor-Regelung fallen sollen. Wenn eine zukunftsgerichtete Aussage eine Erwartung oder Überzeugung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse ausdrückt oder impliziert, wird diese Erwartung oder Überzeugung in gutem Glauben ausgedrückt und es wird davon ausgegangen, dass sie eine angemessene Grundlage hat. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich häufig auf unsere erwartete künftige geschäftliche und finanzielle Leistung sowie unsere Finanzlage und enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "werden", "würden", "schätzen", "erwarten", "glauben", "anhängig" oder "potenziell" sowie verschiedene dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen über die Geschäftspläne und Strategien des Unternehmens enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die sich als falsch erweisen können, einschließlich, unter anderem, Annahmen bezüglich der Uranmärkte und -preise und der Fähigkeit von Anfield, seine Geschäftspläne und die anderen hier dargelegten Annahmen umzusetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten, prognostizierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören unter anderem die Volatilität der Nachfrage und des Preises für Uran, Risiken, die mit der Schätzung von Mineralressourcen verbunden sind, Unfälle, Arbeitskonflikte, Genehmigungsverfahren und andere Risiken, die mit der Bergbauindustrie verbunden sind, Rechtsstreitigkeiten, wirtschaftliche Bedingungen und andere Risiken, die im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und anderen öffentlichen Unterlagen unter www.sec.gov dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, können andere Faktoren dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen des Unternehmens anzupassen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80075

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80075&tr=1

