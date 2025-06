Putins großer Auftritt bei Wirtschaftsforum

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Vor großem Publikum wird Russlands Präsident Wladimir Putin am Freitag beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg seine Sicht auf die politische und wirtschaftliche Weltlage erläutern. Die Rede des Kremlchefs in seiner Heimatstadt und eine anschließende Podiumsdiskussion mit internationalen Gästen wird jedes Jahr als Höhepunkt des Forums inszeniert. Dieses Mal dürften der Krieg zwischen Israel und dem Iran sowie der Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt, im Mittelpunkt stehen.

20.000 Teilnehmer bei Wirtschaftsveranstaltung

Zur größten Wirtschaftsveranstaltung in Russland sind in diesem Jahr nach Angaben der Veranstalter 20.000 Teilnehmer aus 140 Ländern gekommen. Die Moskauer Führung nutzt das Forum, um sich der Welt zu präsentieren und der vom Westen angestrebten internationalen Isolation zu trotzen. Trotz der eingeschränkten Wirtschaftskontakte besuchen auch viele Unternehmer und Redner aus westlichen Staaten das Forum./fko/DP/he