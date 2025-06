Stromkabel in der Ostsee wieder am Netz

TALLINN (dpa-AFX) - Ein Ende 2024 beschädigtes Unterseekabel in der Ostsee funktioniert wieder. Der Schaden an der Stromleitung Estlink 2 zwischen Estland und Finnland sei behoben, die Verbindung voll funktionsfähig und seit der Nacht zu Freitag wieder am Strommarkt verfügbar, teilte der estnische Netzbetreiber Elering mit.

Die Reparaturarbeiten mit Hilfe eines Spezialschiffs sind demnach reibungslos verlaufen und konnten vor dem ursprünglich festgelegten Termin abgeschlossen werden. Dabei sei der beschädigte Abschnitt der 170 Kilometer langen Verbindungsleitung entfernt und durch ein etwa ein Kilometer langes Ersatzkabel ersetzt worden, das mit den vorhandenen unbeschädigten Kabelabschnitten verbunden wurde.

Beschädigung an Weihnachten

Estlink 2 war am ersten Weihnachtsfeiertag 2024 durch einen Schiffsanker beschädigt worden. Auch an mehreren Kommunikationskabeln wurden damals Schäden festgestellt. Daraufhin setzten die finnischen Behörden den Tanker "Eagle S" fest, der das Kabel zum entsprechenden Zeitpunkt passiert hatte. Die Ermittler hegen den Verdacht, dass die Crew des Schiffs die Schäden vorsätzlich verursachte, indem der später auf dem Grund der Ostsee entdeckte und geborgene Anker am Meeresgrund hinter dem Tanker hergezogen wurde.

Die finnische Kriminalpolizei hat ihre Untersuchungen zu den Kabelschäden mittlerweile abgeschlossen. Sie verdächtigt drei führende Besatzungsmitglieder der "Eagle S" der schweren Sabotage und groben Störung des Post- und Telekommunikationsverkehrs. Gegen sie wurde ein Reiseverbot verhängt. Unter ihnen ist auch der Kapitän. Die finnische Staatsanwaltschaft soll nach Polizeiangaben nun prüfen, ob sie Anklage erhebt. Der Tanker selbst wurde bereits Anfang März von den Behörden freigegeben, woraufhin er die finnischen Hoheitsgewässer wieder verlassen durfte.

Die "Eagle S", die damals unter der Flagge der Cookinseln fuhr, gehört nach Einschätzung der EU zur russischen Schattenflotte und ist inzwischen mit EU-Sanktionen belegt. Gemeint sind damit Tanker und andere Frachtschiffe, die Russland benutzt, um Sanktionen infolge seines Angriffskriegs gegen die Ukraine zu umgehen./awe/DP/stk