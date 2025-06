dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: US-Angriff auf den Iran belastet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Nach dem US-Angriff auf das iranische Atomprogramm dürfte der Dax am Montag wieder Schwäche zeigen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent tiefer auf 23.218 Punkte. Damit nähert er sich wieder seinem Tief vom Freitag und die zuletzt erfolgreich getestete 50-Tage-Durchschnittslinie kommt nochmals in den Fokus. Die Anleger bleiben angesichts der geopolitischen Lage nervös. Die USA hatten sich dem Krieg Israels gegen den Iran angeschlossen und unterirdische iranische Atomanlagen bombardiert. Das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump weckt international Befürchtungen über eine Ausweitung des Krieges im Nahen Osten. Mit dem überraschenden Angriff übergingen die Vereinigten Staaten Deutschland und andere europäische Staaten, die noch am Freitag mit Teheran über weitere Verhandlungen im Streit über das iranische Atomprogramm gesprochen hatten.

USA: - UNEINHEITLICH - Die New Yorker Börsen haben am Freitag überwiegend moderate Verluste verbucht. Sie konnten somit nicht an die überwiegend guten Vorgaben der asiatischen und europäischen Aktienmärkte anschließen. Im Handel hieß es, die Investoren ließen angesichts des Kriegs in Nahost unverändert große Vorsicht walten. Am Vortag war an der Wall Street und an der Nasdaq-Börse wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich mit einem Aufschlag von 0,08 Prozent auf 42.206,82 Punkte noch vergleichsweise gut. Auf Wochensicht steht für den Index ein moderates Plus zu Buche. Zuletzt pendelte der Dow unterhalb der Marke von 43.000 Zählern auf und ab, zurückgehalten vor allem vom Krieg zwischen Israel und dem Iran. Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,22 Prozent auf 5.967,84 Punkte nach. Für den überwiegend von Technologiewerten bestückten Nasdaq 100 ging es um 0,43 Prozent auf 21.626,39 Zähler nach unten.

ASIEN: - LEICHT IM MINUS - In Asien sind die wichtigsten Aktienmärkte nach dem Angriff der Vereinigten Staaten auf iranische Atomanlagen mit Verlusten in die Woche gestartet. In Tokio gab Japans Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,2 Prozent nach. Der CSI-300-Index verlor im späten Handel ebenfalls etwas an Wert. Der Hongkonger Leitindex Hang Seng verlor rund 0,1 Prozent.

DAX 23350,55 1,27% XDAX 23294,07 0,99% EuroSTOXX 50 5233,58 0,70% Stoxx50 4440,12 0,04% DJIA 42206,82 0,08% S&P 500 5967,84 -0,22% NASDAQ 100 21626,39 -0,43%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,76 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1502 -0,17% USD/Yen 147,14 0,71% Euro/Yen 169,24 0,54%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 101.536 0,52%

ROHÖL:

Brent 77,86 +0,85 USD WTI 74,67 +0,82 USD

