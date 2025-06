Iran: UN-Chef ruft nach US-Angriff zu Zurückhaltung und Diplomatie auf

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat nach dem US-Angriff auf Atomanlagen im Iran zu Zurückhaltung und Diplomatie aufgerufen. "Die Menschen in der Region können keinen weiteren Zyklus der Zerstörung ertragen", sagte Guterres bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. "Und doch riskieren wir es jetzt, in ein Rattenloch von Vergeltung nach Vergeltung abzusinken."

Anstelle dessen müsse zu Diplomatie übergegangen werden, forderte Guterres. "Zivilisten müssen geschützt werden. Die sichere Meeresschifffahrt muss garantiert werden." Die Vereinten Nationen stünden jederzeit zur Unterstützung bereit. "Ich rufe die Mitglieder dieses Gremiums - und alle UN-Mitgliedsstaaten - dazu auf, mit Vernunft, Zurückhaltung und Dringlichkeit zu handeln. Wir können - und dürfen - den Frieden nicht aufgeben."/cah/DP/zb