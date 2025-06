ROUNDUP: Nach Angriff in Katar - Golfstaaten schließen Luftraum

MANAMA (dpa-AFX) - Nach dem iranischen Angriff auf einen Militärstützpunkt in Katar haben die Golfstaaten Bahrain und Kuwait ihre Lufträume geschlossen.

Das bahrainische Verkehrsministerium kündigte die vorübergehende Aussetzung des Luftverkehrs im Luftraum des Königreichs als Vorsichtsmaßnahme an. Die Menschen seien aufgerufen, Schutz in nahe gelegenen Gebäuden zu suchen, bis die Gefahr vorüber sei, hieß es in einer weiteren Mitteilung des Innenministeriums.

Auch Kuwait kündigte im "im Interesse der Sicherheit des Landes" die Schließung des Luftraums und der Flughäfen an.

Auch der Irak kündigte die komplette Sperrung des Flugraums an. Seit Ausbruch des Krieges hat das Land den Flugverkehr fast komplett eingestellt. Nur noch ein Flughafen in Basra im Süden des Landes war aktiv. Dieser wurde nun auch geschlossen, wie das Verkehrsministerium erklärte./arj/DP/jha