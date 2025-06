Wadephul zu Iran-Konflikt: Europäer spielen wichtige Rolle

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul sieht Europa in einer wichtigen Rolle im Konflikt zwischen Iran, Israel und den USA. "Ja, ich glaube, die Europäer haben einen starken Platz", sagte der CDU-Politiker am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. Man habe dem Iran am Freitag deutlich gemacht, dass er zu direkten Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten bereit sein müsse. "Das war leider nicht erfolgreich", so Wadephul. Daher erneuere er die Aufforderung an Teheran, sich gesprächsbereit zu zeigen.

Zugleich verwies Wadephul auf die enge Abstimmung mit Washington: "Wir sind allerdings auch von den USA in der letzten Woche und auch jetzt aufgefordert worden, im Kontakt zu bleiben, im Gespräch zu bleiben." Der Iran habe erklärt, nur mit Europa verhandeln zu wollen. "Das ist für uns ein gutes Zeichen", sagte Wadephul. Dennoch müssten letztlich die USA einbezogen werden.

Am Freitag war Wadephul Teil der E3-Delegation, die in Genf mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi über eine Rückkehr an den Verhandlungstisch gesprochen hatte. Zwei Tage später flogen die USA Angriffe auf Atomanlagen des Irans./svv/DP/mis