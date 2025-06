WDH/Aktien New York Schluss: Verluste überwiegen

(In der Meldung vom Freitagabend wurde im ersten Absatz ein Tippfehler entfernt.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am letzten Handelstag der Woche überwiegend moderate Verluste verbucht. Sie konnten somit nicht an die überwiegend guten Vorgaben der asiatischen und europäischen Aktienmärkte anschließen. Im Handel heißt es, die Investoren ließen angesichts des Kriegs in Nahost unverändert große Vorsicht walten. Am Vortag war an der Wall Street und an der Nasdaq-Börse wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden.

Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich mit einem kleinen Aufschlag von 0,08 Prozent auf 42.206,82 Punkte noch vergleichsweise gut. Auf Wochensicht steht für den Index ein moderates Plus zu Buche. Zuletzt pendelte der Dow unterhalb der Marke von 43.000 Zählern auf und ab, zurückgehalten vor allem vom Krieg zwischen Israel und dem Iran.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,22 Prozent auf 5.967,84 Punkte nach. Für den überwiegend von Technologiewerten bestückten Nasdaq 100 ging es um 0,43 Prozent auf 21.626,39 Zähler nach unten./bek