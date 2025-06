Börse Frankfurt-News: ETFs: "Europa First"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 24. Juni 2025. Die Outperformance europäischer Aktien gegenüber den USA ist in den vergangenen Wochen geschmolzen. Auf Sicht von zwei Monaten konnte der S&P 500 mit +13 Prozent mehr als doppelt so stark zulegen wie der STOXX 600. Letzterer liegt seit Jahresbeginn aber weiterhin rund 3 Prozentpunkte vorn. Die Aufholjagd der US-Aktien nutzen Anlegerinnen und Anleger an der Börse Frankfurt verstärkt für Gewinnmitnahmen. "Wir beobachten bei den US-Indexfonds aktuell mehr Verkäufe", erklärt Frank Mohr von der Société Générale. Deutliche Abgaben sieht er vor allem beim als "Spider" bekannten SPDR S&P 500 (IE00B6YX5C33).

Gewinnmitnahmen am US-Markt

Auch Holger Heinrich von der Baader Bank AG meldet einen leichten Verkaufsüberhang bei US-Titeln. Unter anderem werden der aktiv gemanagte und währungsgesicherte JPM US Research Enhanced Index Equity Active (IE000CN8T855), der iShares NASDAQ 100 Top 30 (IE000Z7P04F4) und der währungsgesicherte Invesco EQQQ Nasdaq-100 (IE00BYVTMS52) abgegeben. Zudem stehen verschiedene Varianten des MSCI USA (LU0136234654, IE00BDGV0415, IE00B78JSG98) auf der Verkaufsliste. Geordert werden hingegen der währungsgesicherte Xtrackers S&P 500 (IE00BM67HW99) und der First Trust SMID Rising Dividend Achievers (IE0001R850E1).

Favoriten aus Europa und den Emerging Markets

Bei deutschen und europäischen Aktien zeigt sich ein gegenläufiges Bild. "Der Anteil dieser ETFs auf der Käuferseite nimmt weiter zu", erklärt Mohr. Besonders gefragt sind der Xtrackers DAX () sowie STOXX Europe 600-ETFs (DE0002635307, LU0908500753).

Die Kundschaft der Baader Bank greift zudem bei Spezialitäten wie dem Global X EURO STOXX 50 Covered Call (IE000SAXJ1M1) oder dem SPDR EURO STOXX Low Volatility (IE00BFTWP510) zu. Abgegeben wird hingegen aktuell das Small-Cap-Segment (IE00B02KXM00).

Zunehmende Aufmerksamkeit erhalten laut Mohr die Emerging Markets. "Man sieht, dass sich die Investoren mittlerweile auch in anderen Regionen umsehen." Rege gehandelt werden insbesondere der iShares Core MSCI EM (IE00BKM4GZ66) und der Xtrackers MSCI Emerging Markets (LU0292107645).

Rüstung bleibt ein Thema

Im Segment der Branchen-ETFs bleibt das Interesse an Rüstungs- und Verteidigungs-Trackern hoch. Ivo Orlemann von der ICF Bank berichtet erneut von zahlreichen Orders für den WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98). Allerdings registriert er auch einige größere Verkäufe. Mohr beobachtet derweil vermehrte Abgaben im Technologiesektor. Besonders betroffen: der MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60, LU0533033667). Ungebrochen beliebt bleibt hingegen der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (IE00BGV5VN51). Ebenfalls gefragt: der VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2), der nach ESG-Kriterien gefilterte Raumfahrtaktien abbildet.

Anleihen werden verkauft

Ein ungewohntes Bild zeigt sich bei den Anleihen-Indexfonds. "Ausnahmsweise stehen diesmal nicht die Overnight-Tracker ganz oben im Umsatzranking", stellt Mohr fest. Verantwortlich dafür sind unter anderem mehrere Verkäufe des iShares Core EUR Corp Bond (IE00B3F81R35), der Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen bietet.

Von Thomas Koch, 24. Juni 2025, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)