Bundeskanzler mahnt Lösung im Zoll-Streit zwischen EU und USA an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz mahnt eine Lösung im EU-USA-Zollstreit bis Anfang Juli an.

"Es liegt im Interesse aller, dass der Handelskonflikt mit den USA nicht weiter eskaliert", sagte er am Dienstag in seiner Regierungserklärung im Bundestag. Die Bundesregierung unterstütze die EU-Kommission, die "mit großer Umsicht verhandele", sagte er. Am Vortag hatte Merz die EU-Kommission noch für ihren Verhandlungsstil kritisiert.

Sollte es nicht zu einer Einigung mit den USA kommen, sei die EU darauf mit einer Reihe von Optionen darauf vorbereitet. "Die EU kann und sie wird ihre Interessen verteidigen", betonte der Kanzler. Er habe aber den Eindruck, dass auch US-Präsident Donald Trump eine Lösung wolle.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)