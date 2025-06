EQS-News: Neuer Vorstand für die CENIT Gruppe

EQS-News: CENIT AG / Schlagwort(e): Personalie

Neuer Vorstand für die CENIT Gruppe



Dr. Johannes Fues wird neuer CFO & CTrO der CENIT

Stuttgart,24. Juni 2025 – Mit Wirkung zum 1. Juli 2025 beruft der CENIT Aufsichtsrat Herrn Dr. Johannes Fues in den Vorstand der CENIT AG.

Die CENIT AG verzeichnet einen Wechsel an der Führungsspitze: Dr. Johannes Fues wird zum 1. Juli 2025 Finanzvorstand (CFO) und Chief Transformation Officer (CTrO) der international agierenden IT- und Software-Beratung CENIT. In dieser Funktion verantwortet er die finanzielle Steuerung des börsennotierten IT-Hauses sowie die konzernweite Transformation entlang strategischer Wachstums- und Effizienzpfade.



Zuvor war Dr. Fues als Mitglied des Vorstands der Kontron AG tätig, wo er ab Mai 2024 die GreenTec Division leitete, die das Geschäft mit nachhaltigen Energielösungen mit Fokus auf IP-getriebene Geschäftsmodelle in den Bereichen Solarenergie und Smart Charging bündelt. Von 2018 bis April 2024 war er Finanzvorstand (CFO) der KATEK SE. In dieser Zeit realisierte er eine erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie mit 13 Transaktionen innerhalb von fünf Jahren, die das Unternehmen zu einem führenden europäischen Elektronikpartner transformierte. Unter seiner finanziellen Führung wurde die KATEK SE im Mai 2021 im Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet.

Dr. Fues begann seine berufliche Laufbahn in der Unternehmensberatung – unter anderem bei Dr. Wieselhuber & Partner – und übernahm anschließend operative Führungsfunktionen in Beteiligungsgesellschaften und Industrieunternehmen. Rainer Koppitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der CENIT AG, begrüßt Dr. Johannes Fues mit den Worten: „Wir freuen uns, mit Johannes Fues einen erfahrenen und versierten Experten sowie charismatischen Leader in den Vorstandsreihen der CENIT zu begrüßen.“ „Gemeinsam mit Johannes Fues werden wir die konsequente Umsetzung der CENIT 2030 Strategie mit dem anspruchsvollen Profitabilitätsziel fortsetzen. Ich freue mich auf eine produktive und erfolgreiche Zusammenarbeit“, erklärt Peter Schneck, CEO der CENIT AG.

Der bisherige CFO, Axel Otto, ist mit dem Wunsch an den Aufsichtsrat herangetreten, sich einer neuen beruflichen Herausforderung zuzuwenden. Sein Mandat wird er im besten gegenseitigen Einvernehmen mit Wirkung zum 30. Juni 2025 beenden. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Axel Otto für sein Engagement und Wirken in den letzten Jahren und wünscht ihm einen guten Start in seiner neuen Position.



Dr. Johannes Fues

Über CENIT

CENIT gestaltet die nachhaltige Digitalisierung. Kunden verfügen mit CENIT an ihrer Seite über weitreichende Möglichkeiten zur Optimierung ihrer horizontalen und vertikalen Geschäftsprozesse. Innovative Technologien aus den Bereichen Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis. Die Kompetenz der CENIT-Berater entsteht aus der Kombination von fachübergreifendem Prozessverständnis und tiefer Fachexpertise. Der durchgängige Beratungsansatz gibt CENIT-Kunden die Sicherheit, dass ihre Lösungen mit dem Verständnis für ihre gesamte Wertschöpfungskette entstehen.

Als ganzheitlich aufgestellter Partner seiner Kunden übernimmt CENIT die Verantwortung von der Beratung über die Einführung innovativer IT-Lösungen bis zum wirtschaftlichen Betrieb. Das CENIT-Team stellt sich auf die spezifische Situation des Unternehmens ein und gewährleistet damit die Praxisnähe, die messbare operative Optimierungen erst ermöglicht. Seit über 35 Jahren realisiert CENIT damit Wettbewerbsvorteile für namhafte Kunden in Schlüsselindustrien der Wirtschaft.

CENIT beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen. www.cenit.com

